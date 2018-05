Strømmetjenesten Tidal er i hardt vær etter avsløringene om mulig juks med tall. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

DN: Tidal henger etter med betalinger til artister

NTB

Publisert: 15.05.18 22:41

Tidal henger mange måneder etter med utbetalinger til artister og plateselskaper. Hellbillies har ikke fått betalt for avspillinger siden i fjor.

– Tidal henger etter. Det har de gjort lenge, sier Hellbillies-vokalist Aslag Haugen til Dagens Næringsliv .

Bandets trommeslager og styreleder i aksjeselskapet Hellbillies, Bjørn Gunnar Sando, bekrefter det samme og forteller at siste utbetaling var i oktober i fjor.

– Andre strømmetjenester er veldig punktlige. De kan i verste fall ligge en måned etter. Men det er bare Tidal som er over fem måneder forsinket. Sånn har det vært det siste året, sier Sando.

Les også : Musikkprofessor om Tidal-saken: Over og ut for selskapet

Tidal ligger også etter med betalinger direkte til de tre store internasjonale plateselskapene, bekrefter fire uavhengige kilder overfor DN.

Strømmetjenesten har ikke besvart avisens henvendelse om denne saken.

Tidal har levert et underskudd på godt over en halv milliard kroner før skatt per utgangen av 2016, ifølge regnskapene til det britiske morselskapet Project Panther Bidco.

Dagens Næringsliv skrev 9. mai at Beyoncé og Kanye Wests lyttertall på den norskutviklede strømmetjenesten Tidal er manipulert, noe som skal ha gitt de to superstjernene og deres plateselskaper utbetalinger på bekostning av andre artister. Tidal nekter for at det har foregått manipulasjon.

Mandag ble det kjent at musikkrettighetsorganisasjonen TONO anmelder strømmetjenesten Tidal til politiet etter avsløringen om at lyttertallene til de to artistene skal være kunstig blåst opp.

