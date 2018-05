FORNØYD: Stella Mwangi har signert en global kontrakt med elektronikk-kjempen Samsung. Foto: Trond Solberg

Stella Mwangi går i Jay-Zs fotspor: Signerte global kontrakt med Samsung

Stella Mwangi (31) går i fotsporene til noen av musikkbransjens største navn når hun nå har signert en stor kontrakt med Samsung . Tidligere har artister som Jay-Z , One Direction og Lil Wayne frontet Samsungs mobiltelefon-reklamer. Denne gangen er det Stella fra Kløfta, med låten «No Games» som er blitt valgt av den globale elektronikk-kjempen.

– Denne eksponeringen er jo helt fantastisk, sier en opprømt Mwangi til VG.

Låten til Mwangi blir spredt over hele verden når den nå høres i reklamevideoen for Samsungs nye mobiltelefon. Og tilbakemeldingene har ikke latt vente på seg.

Når ut til hele verden

– Sangen går jo blant annet over alt i USA nå, og jeg har fått masse mailer fra fans over hele verden. Og dette er bare begynnelsen, reklamen har ikke blitt vist i mange dagene enda, forteller hun strålende fornøyd.

Også sjefen for Samsung Norge, Even Amdal, er svært tilfreds med avtalen:

– For oss i Samsung er jo dette det største – TV-reklamer med mobiltelefon. Så dette er stort.

Han visste ingenting om at det var Stella Mwangis sang som var valgt før avgjørelsen allerede var tatt, og forteller at prosessen med å finne riktig låt har gått globalt, og over lang tid.

Gøy å være på kartet

– Vi lokalt har ikke vært involvert, men syns jo dette er veldig gøy. Nå har vi blitt litt kjent med Stella, og hun er jo et fyrverkeri. Og det er morsomt for oss i Norge at vi plutselig er på kartet, smiler Norges-sjefen.

Redaktør i Kampanje, Knut Kristian Hauger, sier til VG at en kontrakt med Samsung, som er verdens sjette største merkevare, har en svært stor markedsverdi.

– Uten at jeg kjenner detaljene i kampanjen til Samsung, vil dette ha stor verdi for Stella. Samsung er en av verdens største teknologi- og mobilselskaper og kjører neppe en reklamekampanje uten et betydelig reklametrykk. Originalmusikk brukt i reklame kan ofte hjelpe band og artister til et kommersielt gjennombrudd, mener Hauger.

Han syns likevel det er vanskelig å måle verdien i kroner og øre, men sier det dreier seg om et betydelig beløp:

– Dersom Stellas management skulle promotert en av artistens sanger på egen hånd i tilsvarende skala i 90 land ville markedsføringsbudsjettene fort beløpt seg til flere hundre millioner kroner, selv om det blir litt lek med tall, tror Hauger, og legger til at han syns det er gøy å se at flere norske artister kobles til internasjonale merkevarer, og viser til Highasakite, som nettopp gjorde et samarbeid med Citroën.

Lite nåløye

Lisensieringsavtalen til Mwangis sang er foreløpig på seks måneder, men med mulighet for forlengelse. Mwangis manager, Erland Bakke, ønsker ikke å gå i detalj om hva artisten har fått betalt, men sier at lignende avtaler vanligvis honoreres fra 500.000 kroner opp mot en million.

Det er likevel ikke denne engangssummen som er det viktigste når det kommer til slike avtaler.

– Stella kom gjennom nåløyet i konkurranse med hundrevis av andre låter. Uansett hvor i verden reklamen vises, er det Stellas musikk seerne hører. Det har en enorm markedsverdi.

Trenger ikke toppe hitlistene

Det er ikke første gang Mwangis musikk har vakt oppmerksomhet i utlandet. I fjor kjøpte Tommy Hilfiger to av låtene hennes. De ble brukt under designerens motevisninger, og var bakgrunnsmusikken da supermodellen Gigi Hadid gikk ned catwalken.

Hun har også laget musikk til filmer som «Rough Nights» med Scarlett Johansson og «Bad Moms».

– Man trenger ikke være på hitlistene for å tjene penger. Det er så mye annet man gjøre som artist, men det å bli valgt ut til å fronte Samsungs nye mobiltelefoner- over hele verden, det er noe helt spesielt, og utrolig gøy. Det er dette her enhver artist håper å oppnå, avslutter Stella Mwangi.