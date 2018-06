FIKK EN SØNN: «Frustrerte fruer»-stjernen Eva Longoria og ektemannen José Antonio Baston kan juble over å ha fått sitt første barn sammen. Foto: Bauer-Griffin, GC Images

Eva Longoria (43) ble mamma for første gang

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 20.06.18 11:59

RAMPELYS 2018-06-20T09:59:37Z

– Vi er så takknemlige, uttaler den verdenskjente skuespilleren. Tirsdag kom lille Santiago til verden.

I desember ble det omsider kjent at skuespiller Eva Longoria , best kjent fra TV-serien «Frustrerte fruer», venter barn. Nå har hun blitt mamma for første gang. Sønnen Santiago Enrique Bastón kom nemlig til verden tirsdag amerikansk tid, skriver flere medier og først av alle Hola! USA!

Fødselen fant sted på Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles, og til magasinet legger ikke Longoria skjul på at det var et lykkelig øyeblikk.

– Vi er så takknemlige for denne fantastiske velsignelsen, sier den nybakte mammaen.

Skuespilleren har gjennom store deler av graviditeten holdt fansen oppdatert på den voksende magen. 2. juni postet hun også et bilde på Instagram som viste at hun kunne komme til å føde når som helst.

Far til barnet er ektemannen José Antonio Baston, og babyen kommer kort tid etter at paret feiret toårsjubileum etter å ha giftet seg mexicanske Acapulco i 2016.

43-åringen har tidligere uttalt at tanken om å føde gjør henne «nervøs». Hun har heller ikke lagt skjul på at det har vært en tøff tid som gravid.

– Alt er ukomfortabelt. Det handler ikke bare om magen - alt blir større. Jeg har aldri sett lårene mine større, og brystene mine - de er i veien for alt. Det har vært hardt.

Meksikansk-amerikanske Longoria, som for tiden er aktuell i «Jane The Virgin», har gjentatte ganger opp gjennom årene måtte avkrefte spekulasjoner rundt graviditet. Hver gang har hun forklart det som er blitt påstått å være kul på magen, med at hun bare har hatt ekstra god matlyst .

Ektemannen José Antonio Baston har tre barn fra et tidligere forhold.

– Det er kjempegøy å være stemor, har den tidligere «Frustrerte fruen»-stjernen til E! News .

Ifølge IMDb.com har hun flere nye TV-filmer og prosjekter på gang.