– LOV Å VÆRE SKRULLE: VGTV-programleder og medlem i «FRI», Morten Hegseth, mener det er plass til alle i Pride, inkludert dem med sølvtruser, glitter og lakk og lær. Selv inntar han paraden i Oslo med regnbueskjørt. Foto: Privat

Derfor er det viktig med sølvtruse

kommentar

Publisert: 30.06.18 12:21 Oppdatert: 30.06.18 12:36

Pride er ikke bare sølvtruser og sex. Det er også hjerter som smelter sammen til ett og sommerfugler i magen.

Denne uken repostet jeg et Instagram-bilde med sitatet «Pride ble ikke skapt for å feire det å være homofil, men retten til å eksistere uten forfølgelse og trakassering. Så i stedet for å lure på hvorfor det ikke er en heteropride, vær takknemlig for at dere ikke trenger en».

De fleste strømmet til med heiarop og emojihjerter i regnbuefarger. Det tok heller ikke mange minuttene før kommentarfeltet fylte seg opp av sinte homser som selv hater Pride.

«Dansende menn i en sølvtanga på en lastebil eller vogn skriker ikke akkurat ta oss seriøst, vi er folk vi også», mener Rune, og legger til:

«Skal vi kjempe for like rettigheter, så hjelper det ikke akkurat at vi kler av oss og danser til Cher på en lastebil. Pride handler kun om sex».

Han får støtte fra Kim. «Pride handler kun om puling. Jeg vil ikke assosieres med Pride, og blir brydd når folk spør om jeg skal. Eh, nei? Ser det ut sånn?». Begge får likerklikk så kommentarfeltet går varmt. Angelica er helt enig, og i likhet med Rune og Kim er hun veldig opptatt av denne sølvtrusen. For, som hun sier: Vi kan ikke kreve respekt og samtidig insistere på vår ekstreme seksualitet.

Omtrent samtidig får jeg mail fra Stian: «Du er jo faen meg ikke noe fuckings bedre enn homsehaterne selv når deler meningene dine om at det å hoppe rundt og opptre som skjøgene og seksuelt vulgære mannetøser er smart for å bli bedre likt. (…) Ryk og reis, seriøst! Fuck you!!!».

Så, så, Stian. Maren Anne Krüger, fra «Partiet De Kristne», er enda strengere. «Pride er en vulgær, utagerende og usømmelig ytringsform som barn bør skånes fra», skriver hun på kronikkplass i Sandefjords Blad.

Leder i HeltFri.net , Alexis Lundh, har vært i alle NRKs flater de siste dagene og predikert at Pride er perverst og seksualisert og at FRI, tidligere kjent som «Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring», står for en ideologi på villspor.

Dette samtidig som Buffdirs nye undersøkelse viser at 10 prosent av nordmenn grøsser ved tanken på homofile menn, og at 20 prosent av den norske befolkning er skeptiske til å få barn som ikke er heterofile og/eller kjønnskonforme.

FRIs leder Ingvild Endestad har hatt nok å gjøre denne uken. Kritikken er ikke ny. I alle år har landets riksaviser latt interne og eksterne Pride-kritikere slippe løs for å gjenta sine slutshamende argumenter. De som viser hud og er eksplisitte i sin seksuelle legning, er vulgære og ødelegger for homokampen. Enten fordi folk får bekreftet sine fordommer, eller fordi de skremmer folk tilbake i skapet med sin seksualiserte oppførsel.

Hvorfor all denne sex-kritikken og slutshamingen i forbindelse med Pride? Homofil sex har i alle år blitt sett på som det mest nedrige, og under AIDS-epidemien fra 80-tallet fortalte avisforsidene oss at viruset var en straff sendt fra Gud, samtidig som vi gikk i begravelser til venner, kjæreste og familie hver måned.

Lesbisk sex har kun vært anerkjent som porno for heterofile menn. Det at vi vil eie vår egen seksualitet, er strengt tatt ikke så merkelig. Sex er dessuten deilig.

«Pride»-paraden er en minimal del av hele arrangementet, som varer i en uke. Pride er kunstutstillinger, politiske debatter, dating, musikk og kunnskap. Det er HIV-tester, mat og deilig drikke.

Det er hjerter som smelter sammen til ett og sommerfugler i magen. Det er knuste hjerter og tenners gnissel. Pride redder liv.

Men skogen er som kjent vanskelig å se for bare trær, eller, som vi kanskje heller burde si, mennesker er vanskelig å se for bare sølvtruse. De som tør å stå i sin egen annerledeshet på flåter er for meg «Pride»-paradens ubestridte konger og dronninger. De tør å vise at vi ikke har noe å skamme oss for, og at vi kan være hvem vi er i alle former og fasonger. Homokampen har ikke blitt kjempet med BeatforBeat, stakittgjerde og foldeskjørt.

Jonas Gardell sier det så vakkert om dem som døde i HIV- og aidsepidemien: «Det var de som elsket høyest som fukten tok først». Nå har fukten, den dystreste delen av homohistorien, lagt seg, og derfor skulle det bare mangle at miljøets største stjerner får skinne i glitter, små truser, lakk og lær.

Vi må hylle både dem og alle de fabelaktige kvinnene som utfordrer seksualiteten sin på en annen måte enn å være passive, feminine objekter. Og vi må hylle stakittgjerdene. Men det er plass til alle.

I dag avslutter vi Pride-uken i Oslo , som har vært helt fabelaktig. Jeg skal videre til Amsterdam, Trondheim og København for mer denne sommeren. Det burde du også gjøre. Men min vanlige T-skjorte og shorts er i dag lagt igjen hjemme, takket være mine sinte Instagram-følgere.

For hverken Rune, Kim eller Alexis Lundh skal få fortelle oss hvem vi er og hva skal gjøre. I dag er det lov å være skrulle, og jeg skal kose meg i min minimale sølvtruse og regnbueskjørt i paraden. Happy Pride!