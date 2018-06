VANT GJEV PRIS: Marcus og Martinus stakk av med prisen for «Best International Act» under en prisutdeling i Athen onsdag kveld.

Marcus og Martinus vant internasjonal musikkpris

Publisert: 28.06.18 17:35 Oppdatert: 28.06.18 17:49

RAMPELYS 2018-06-28T15:35:59Z

Tvillingene fra Trofors stakk av med prisen «Best International Act» under en prisseremoni i Hellas i går: – Vi er supertakknemlige.

Marcus og Martinus har de siste månedene reist Europa rundt på turné. I Hellas er gutta spesielt populære.

– Det er alltid fantastisk å komme til Hellas, fansen her er helt rå. Da vi kom på flyplassen var det flere hundre som hadde ventet i over 10 timer. Det er veldig hyggelig, vi har den beste fansen, sier Martinus.

Overraskende

Ekstra spennende var turen til Hellas denne uken, der duoen var nominert til sin første, store, internasjonale pris.

– Det var utrolig gøy og overraskende at vi vant, sier Marcus til VG etter prisutdelingen.

Det var 15.000 publikummere i salen da MAD TV VMAs fant sted i Athen, Hellas i går.

– Det var så god stemning i salen i går, vi hadde et utrolig bra publikum med oss. Det var en kjempe opplevelse å få stå på scenen og opptre, sier Martinus.

Måtte stoppe sendingen

Marcus forteller at på et tidspunkt laget publikum så mye lyd at programlederne måtte stoppe sendingen.

(Artikkelen fortsetter under videoen.)

Da vi skulle inn i salen for å sette oss på plassene våre før prisutdelingen laget publikum så mye lyd at programlederen måtte stoppe sendingen litt, det sier mye om hvor fantastiske fansen vår er til å gi oss støtte, vi er super takknemlige, sier Marcus.

Allerede dagen etter prisutdelingen dro de to sekstenåringene til Sverige, der de holder konsert torsdag kveld. Så går turen videre til Los Angeles, der de skal jobbe med ny musikk.