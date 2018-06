I LOFOTEN: Gillian Anderson og Zach Galifianakis er to av Hollywood-stjernens som har bodd i Lofoten de siste ukene. Foto: Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

X-files-stjerne skryter av Norge i sosiale medier

Publisert: 30.06.18 07:32

Hollywood-stjernene Gillian Anderson og Zach Galifianakis har vært i Lofoten for å spille inn filmen «The Sunlit Night». Oppholdet er behørig dekket i sosiale medier, der stjernene skryter uhemmet av den vakre naturen.

Gillian Anderson (49), blant annet kjent fra TV-seriene «X Files» og «The Fall», har den siste tiden krydret Instagram-kontoen sin med naturskjønne bilder fra Lofoten .

At det lille øysamfunnet i Nord-Norge har hatt besøk av en rekke Hollywood-stjerner, har gått under radaren for de fleste. I tillegg til Anderson er både «The Hangover»- skuespilleren Zach Galifianakis (48) og Jenny Slate (36), blant annet kjent fra TV-serien «Girls», på plass i Lofoten.

Det er tilsynelatende flest utenlandske profiler foran kamera, men Jenny Slate har lagt ut et bilde av Fritjov Såheim, som også spiller en rolle i «The Sunlit Night»

Medspiller/ den norske skatten @fridtjovsaheim forteller meg at å lage peanuttsmør og syltetøy- sandwicher er hans «guilty pleasure».

Jenny Slate er ikke den eneste som har vært aktiv på Instagram under oppholdet. Også Gillian Andersson har lagt ut en rekke bilder fra naturskjønne Lofoten.

«Nytt hjem» står å lese under dette bildet.

Imponert

Midnattsolen, alle sauene, den vakre naturen og rorbuene er noe av de stjernene skryter av. To elger, mest sannsynlig mor og barn, gjorde også inntrykk på amerikanske Slate:

Hei arktiske elg med loddent gevir og baby arktiske elg med «chill attitude» jeg elsket dere fra øyeblikket jeg så dere.

«The Sunlit Night» er opprinnelig en bok skrevet av stjerneskuddet Rebecca Dinerstein (31). Den kom ut på norsk i 2016, med tittelen «Sol hele natta».

Bestselger

Boken handler om en amerikansk kvinne som reiser til Lofoten for å rømme fra kjærlighetssorg og det hektiske livet i New York. Der møter hun russisk- amerikanske Yasha, som er i Lofoten for å begrave sin far.

Dinerstein har selv bodd i Lofoten, og i tillegg til bestselgeren «The Sunlit Night» har hun gitt ut en diktsamling.

I filmatiseringen av boken spiller Jenny Slate hovedpersonen Frances, mens Tony Award-vinneren Alex Sharp spiller Yasha. Gillian Anderson og Zach Galifianakis spiller to av de andre rollene i stykket.

Både Anderson og Galifianakis er for Hollywood- veteraner å regne, men også Slate har en imponderende CV å vise til. Hun har vært fast inventar i underholdningsprogrammet «Saturday Night Live» , men om man hverken kjenner henne igjen derfra eller fra HBO-serien «Girls», vil mange sikkert dra kjensel på stemmen hennes. Slate har nemlig en av stemmene i filmene «Grusomme meg 3» og «Lego Batman filmen».

Nettstedet Filter melder at filmstjernen har vært innkvartert i rorbuer under oppholdet i Lofoten. I og med at Lofoten er et lite øysamfunn, var bosituasjonen vanskelig å løse.

– Det var definitivt hovedutfordringen da vi satte igang med dette. Men vi skal bo mer «normalt». Vi har vært så heldig å finne en løsning med rorbuer, har koprodusent Ruben Thorkildsen i Ape&Bjørn tidligere uttalt til Filter.

Filmteamet har vært i Lofoten i snart en måned, og siste innspillingsdag er etter planen 30. juni.

Filmen produseres av Detailfilm, med norske Ape & Bjørn som medprodusenter.