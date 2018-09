GIFT? Det er full forvirring om Hailey Baldwin og Justin Bieber giftet seg torsdag. Foto: Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Internasjonale medier: Justin Bieber og Hailey Baldwin har fått ekteskapsattest

RAMPELYS 2018-09-14T19:23:57Z

Flere internasjonale medier melder at kjendisparet besøkte tinghuset i New York hvor det blir utstedt ekteskapsattester. Baldwin tilbakeviser rykter om at de allerede er gift.

Publisert: 14.09.18 21:23 Oppdatert: 14.09.18 22:52

Fredag spekuleres det stort rundt Justin Bieber og Hailey Baldwin. Paret, som fant tilbake til hverandre for bare noen måneder siden, forlovet seg i juli .

Torsdag ble paret avbildet hånd i hånd ved tinghuset i New York, hvor det blant annet blir utstedt ekteskapsattester.

TMZ skriver at paret har planer om å gifte seg allerede neste uke, til tross for at det tidligere er meldt om at bryllupet ikke skulle stå før neste år. CNN skriver at ekteskapsattesten er i boks.

Ifølge en anonym kilde TMZ har pratet med, skal Bieber torsdag ha sagt til forloveden sin at han ikke kunne vente med å gifte seg med henne.

People siterer på en annen side at paret giftet seg i all hemmelighet på tinghuset. De siterer en ikke-navngitt «religiøs kilde».

– De gjorde det uten å høre på noen, sier en annen kilde, som angivelig er tett på paret, til nettstedet.

Også US Weekly hevder at de har kilder som bekrefter giftemålet. Representater for Baldwins far, Stephen, ønsker ikke å kommentere saken for Page Six .

Baldwin selv tilbakeviser at de har giftet seg i en tweet:

– Jeg skjønner hvor spekulasjonen kommer fra, men jeg er ikke gift ennå!

Bieber bekreftet selv forlovelsen med et langt Instagram-innlegg i juli:

Bieber bekreftet selv forlovelsen med et langt Instagram-innlegg i juli:

Baldwin har tidligere sagt at hun ønsket seg et bryllup i skogen med lys over alt. Hun avslørte også at hun hadde hyret inn en bryllupsplanlegger og at hun hadde valgt en brudekjoledesigner. Da sa hun at bryllupet skulle finne sted i 2019.