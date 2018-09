PAR: Sofia Richie og Scott Disick i Miami 7. desember i fjor. Foto: Romain Maurice / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sofia Richie om forholdet til Scott Disick: – Vi er veldig kjærlige

I et ferskt intervju snakker Sofia Richie (20) om forholdet til Kardashian-eksen Scott Disick (35).

Publisert: 10.09.18 05:07

Scott Disick er kjent fra realityserien «Keeping up with the Kardashians», som Kourtney Kardashians ekssamboer og far til deres tre barn.

De siste årene har han vært «av og på»-kjæreste med Lionel Richies datter Sofia, men paret har ikke snakket om forholdet sitt.

I et intervju med Sydney Morning Herald under et besøk i Australia, åpnet Richie seg opp.

– Vi er veldig lykkelige, veldig kjærlige, sier hun til avisen og fortsetter:

– Vi er bestevenner, og det er det sterkeste båndet vi har. Vi har alltid hatt en kobling som bestevenner og så har det ordnet seg derfra. Jeg er veldig glad.

På spørsmål om ryktene i tabloide medier om at Lionel Richie angivelig ikke liker Disick, svarer hun:

– Alt er så løgnaktig. Jeg leser det ikke fordi jeg bare blir veldig sint. Det er vanskelig å unngå det helt, men jeg får en god latter av det også.

Richie sier også at målet hennes er å bli designer, men at hun ikke utelukker en artistkarriere. Hun er i Australia for å promotere et samarbeid med skomerket Windsor Smith.

– Jeg elsker å være modell, men målet mitt er å bli designer, sier hun.

– Pappa fikk meg til å ta sangtimer fra jeg var veldig ung og jeg har spilt piano med ham i oppveksten, så det er en del av meg, sier Sofia.

Hun snakker også om presset av å være sin fars datter.

– Jeg vil ikke at folk skal tro at jeg prøver å ødelegge pappas harde arbeid. Jeg må prøve å finne min egen vei. Men jeg kan heller aldri slippe unna at jeg er Lionel Richies datter heller.