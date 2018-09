SANGERE: Jørn Hoel, Inger Lise Rypdal, Atle Pettersen og Bjarte Hjelmeland. Foto: OverNorge/Øyvind Ganesh

Beat for Beatles

RAMPELYS 2018-09-06T22:08:01Z

Chat Noirs Beatles-hyllest lover gjenhør med «alle klassikerne fra verdens største musikkband». Det er villedende markedsføring. Men de 46 utvalgte sangene av 305 mulige utgjør en formildende kolleksjon.

kommentar

Publisert: 07.09.18 00:08

4

CHAT NOIR:

«Vår Beatles-hyllest».

REGI/ KOREOGRAFI: Johan Osuldsen

SCENOGRAFI: Lise Christensen

KOSTYMER: Cårejånni Enderud

MUSIKERE: Trond Akerø-Kleven, Kjell Harald Litangen, David A. Fjelde, Ruben Dalen.

MED: Inger Lise Rypdal, Jørn Hoel, Bjarte Hjelmeland, Atle Pedersen og Lise Karlsnes

Hvor bra det egentlig låter når Jørn Hoel, Inger Lise Rypdal, Lise Karlsnes, Bjarte Hjelmeland og Atle Pettersen synger Beatles med hvert sitt nebb?

Det er ikke på noen måte overraskende at fem dyktige artister gjør fine ting hver for seg. Men de har kollektivt tråkket inn i et musikalsk minefelt hvor det på ingen måte holder å synge rent.

Beatles-katalogen er sannsynligvis verdens mest misbrukte sangskatt. Det kan synes lettvint å tråkle sammen et potpurri og tro at publikum skal synes det er festlig å synge med på «Ob-la-di-bla-da».

Men etter frivillig å ha oppsøkt brorparten av store Beatles-show, coveracts, helaftens musikkspill og monologer med utgangspunkt i Fab Four-universet gjennom tre tiår – det være seg de grandiose amerikanske forestillingene, off-Broadway-stuntene og en god håndfull West End-produksjoner – så er min skepsis betydelig.

Og ja – i løpet av samme periode har det også blitt et drøyt dusin konsertopplevelser med et par av originalbesetningen i front, rituelt avsyngende egne klassikere i originalt toneleie.

Derfor var det befriende, simpelthen, å kunne tilbringe en bekymringsløs kveldsstund på Chat Noir og la seg underholde av fem ulike artister som hver for seg tilfører dette gjennomspilte stoffet en upretensiøs friskhet, og som rett og slett låter bra sammen.

Alt er ikke like overbevisende, eller gjennomtenkt, dessverre. Deriblant noen mekaniske medleyblokker som blir litt «Stars On 45»-aktig, og enkeltlåter som fremføres i forsøksvis samme tapning som på plate – og det er det jo slett ikke!

Ett virkelig rørende unntak, dog, idet Jørn Hoel sender oss tilbake til Woodstock og gjenskaper Joe Cockers intravenøse «With a Little Help From My Friends». Likeså Beat for Beat-programleder Atle Pettersens følsomme «Let It Be», til eget flygelakkompagnement. Pettersen skal også ha pluss i margen for dans og sømløs koreografi. Jørn Hoel har andre scenekvaliteter, for å si det sånn.

For en gangs skyld er det en 100 prosent Sgt. Pepper-fri forestilling i kostymeringen. Ikke så mye som en skulderklaff! Det løsner også på grepet musikalsk, og gir sangerne større rom for egne innfallsvinkler.

Og det er absolutt disse sekvensene som fungerer best. For enten må man planke låter så tett opp til originalen, med eksakte signaturriff i gitaren og McCartneys kryssvandrende bass-spill, eller så får vokalistene finne sine egne tempi og tolkninger.

Sekvensen med personlige Beatles-minner var rørende, og nettopp personlig. Du ser at Lise Karlsnes og Inger Lise Rypdal har stått på en scene med band før. Giles Martin-grepet fra «Love»-albumet, der flere sanger møtes i én (som i «Imagine»/«Across The Universe»/«Give Peace A Chance», arr: Steffen Isaksen) kunne like gjerne vært en del av Cirque du Soleil-konseptet i Las Vegas. Grøssende vakkert.

Den aller nydeligste nelliken i dette herbariet av eviggrønt fra The Beatles er likevel Bjarte Hjelmeland. Han er original i alt han gjør, og makter å skape situasjoner som gir ny erkjennelse av et superkjent materiale. «I Want To Hold your Hand» er et slikt bevegende øyeblikk, og overgangen via Wildenvey til «The Long And Winding Road» er et aldri så lite mesterstykke.

«Vår Beatles-hyllest» er et hjertelig show fra en musikalsk tidsepoke som lar seg gjenoppleve i godt selskap på Chat Noir denne høsten.