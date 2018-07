GIR GASS: Märtha Louise og Hest 360-kompanjong Geir Kamsvåg tar begge turen til Biri Travpark på lørdag. Foto: Hest 360

Märtha Louise kjører hest på Biri: – Ikke penger som gjør at hun stiller

Publisert: 27.07.18 22:37

Lørdag tar prinsessen turen til Biri Travpark. Nå skal hun også delta - i løpet oppkalt etter henne selv, og som hun fikk i konfirmasjonsgave.

Lørdag er det klart for V75 på Biri Travpark på Gjøvik. Men allerede før første løp i V75 tar til, skal en celeber gjest i aksjon fra sulkysetet.

Prinsesse Märtha Louise (46) har nemlig takket ja til å stille i et ponniløp sammen med sin kompanjong i firmaet Hest 360, Geir Kamsvåg - et løp som har navnet Prinsesse Märtha Louises pokalløp.

Prinsesse Märtha Louises pokalløp ble for første gang arrangert 1985. Men hun har aldri vært til stede selv - før nå.

– Jeg tror faktisk Märtha fikk det i konfirmasjonsgave. Men så har det liksom aldri passet for henne å ta turen. Men i år var hun klar. Hun kommer som privatperson, og skal være der hele dagen, forteller megler Hans Christian Gjestvang i firmaet Gjestvang & partners, som sponser prinsessen.

Det var Oppland Arbeiderblad som først omtalte saken. Og ifølge Gjestvang var det for flere uker siden at Märtha Louise takket ja til å delta.

– Jeg har engasjert meg for å prøve å få folk til banen. Da jeg hørte at det var snakk om at Märtha skulle komme og overvære Märtha-løpet, tenkte jeg med en gang at det hadde vært gøy å sponse litt her. Det blir veldig morsomt, det er jo litt gimmick og underholdning - og gøy at hun kan «bjuda litt på». Og så er jeg helt sikker på at det kommer flere folk til banen i morgen på grunn av henne.

Men selv om den 46 år gamle prinsessen har med seg en sponsor på veien, er det ikke snakk om noen økonomisk gullgruve, ifølge Gjestvang.

– Det jeg sponser er drakter, altså kjøredresser. De koster cirka 15.000 kroner. Men hun får ingen penger for å stille opp. Dette blir bare gjort som en gimmick, siden det er hennes løp og siden hun likevel er invitert til å komme. Det er ikke penger som gjør at hun stiller. Etter hva jeg forstår er det ingen tvil om at hun gleder seg veldig. Hun er superklar for dette, sier Hans Christian Gjestvang.

Märtha Louise har de siste årene gjort gode penger på sitt selvutviklingskonsept, Soulspring, bedre kjent som Engleskolen. I september i fjor skrev tidsskriftet Kapital at selskapet bak Soulspring, Astarte Inspiration, omsatte for over 3,7 millioner i 2016.

Tidligere i år kunne TV 2 melde at prinsessen også har lanserte sin egen Youtube-kanal, kalt nettopp Hest360 , som skal være et sted hvor man kan lære alt om hest.

Det er flere med et kjent navn som tar turen til Biri på lørdag, også blant de firbente. Den norske stjernehesten Lionel er nemlig blant dem som skal i aksjon.