Etter å ha vært under behandling siden desember, var Kim Larsen på bedringens vei i mars. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

Kim Larsen avlyser alle konserter i Norge

Publisert: 23.07.18 20:42

Kim Larsen fikk diagnosen prostatakreft ved juletider. Nå må han avlyse alle konsertene i Norge.

Avlysningen ble bekreftet på Facebook -siden til bandet «Kim Larsen & Kjukken».

I mars skrev VG at den danske artisten fikk diagnosen prostatakreft ved juletider. Larsen kom raskt under behandling etter at han fikk påvist kreftsykdommen.

Tidligere i år ble det bekreftet på Facebook-siden deres at alle konsertene i sommer skulle gå etter planen. Også de i Norge.

Men mandag kveld melder altså bandets manager, Jørn Jeppesen, at disse konsertene er avlyst.

– Det er med stor beklagelse at vi dessverre må avlyse de kommende konsertene i Norge, skriver manageren på Facebook.

– Som det tidligere er kjent, har Kim Larsen nylig gjennomgått en alvorlig sykdom, noe som tærer på kreftene.

Larsen skulle etter planen spille syv konserter på ti dager i Norge. Den populære danske musikeren, som gjerne kalles «Danmarks nasjonalskald», skulle spille sammen med bandet i Arendal, Langesund, Stavern, Tønsberg, Oslo, Stavanger og Bergen.

– På nåværende tidspunkt er dette altfor vanskelig for Kim Larsen å gjennomføre, skriver Jeppesen, og legger til:

– Vi unnskylder til det norske publikum og arrangører.

Konsertene i august som spilles i Danmark skal gå som planlagt.