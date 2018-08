NYBAKT PAPPA: Fredrik Skavlan (51) avslørte i juli at han og Maria Bonnevie (44) hadde blitt foreldre til en jente. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Nybakt pappa Fredrik Skavlan avslører kjønnet på babyen

BERGEN (VG) Talkshowkongen elsker sitt «nye» liv som småbarnspappa. Men sier han ikke skal ha flere barn nå.

Fredrik Skavlan (51) var i godt humør da VG møtte talkshowkongen under TV 2s høstlansering i Bergen torsdag. I juni meldte TV 2 på sine nettsider at programmet skulle bli en del av TV 2-familien .

Men det er ikke bare nye utfordringer i forbindelse i form av bytte av kanal som får 51-åringen til å smile bredt om dagen. I juli avslørte han nemlig på sin egen Instagram at han og samboeren Maria Bonnevie har fått en liten baby.

Og til VG legger han ikke skjul på at han er en begeistret småbarnspappa om dagen.

– Småbarnslivet, det er så koselig! Jeg sover lite, og skulle gjerne sovet mer – det skal jeg innrømme. Det at jeg kan sove litt mer er egentlig det beste med å reise så mye som jeg gjør. Men jeg koser meg så vanvittig. Og så får jeg vært mye med barna mine. Samtidig har jeg en stor og herlig familie som hjelper meg, forteller en åpenhjertig Skavlan til VG.

Familiens siste tilskudd er Skavlans sjette barn, og det tredje sammen med Maria Bonnevie (44).

– Er det en jente eller gutt, Fredrik?

– Det er en jente, sier han med et smil.

– Og hva heter hun?

– He he, akkurat det vil jeg ikke gå ut med. Jeg lar henne bestemme det selv når hun blir litt eldre. Sånn har det vært med dem alle. De er liksom ikke sosiale medier-barn, medgir han.

Talkshowvertens eldste barn er 28 år, og den yngste bare en drøy måned gammel. De fire andre er henholdsvis snart 3, 6, 22 og 26 år gamle.

– Det er et vidt spekter du må forholde deg til som pappa?

– Ja, de er i ganske forskjellige aldre. Det er jo to kull på en måte, men vi er heldige i den forstand at vi føler oss som en familie. De store henger også mye rundt oss og med oss, og deres mor er en del av storfamilien. Vi hjelper hverandre.

Derfor er det også få problemer, mener han.

– De store barna er jo mest opptatt av at Vipps fungerer, haha. Og så skal de ha mat. De kommer for å spise. Men de synes det er veldig gøy med de små. Sånn sett må jeg ikke passe på dem. Min eldste blir jo 28 nå og har havnet i TV-bransjen. Én bedriver journalistikk og så har jeg én som studerer. Jeg synes det er lett jeg altså, jeg har fått rutine.

– Er du ferdig med barn nå, Fredrik?

– Ja, jeg gir meg nå. Men det har jeg vel egentlig sagt tidligere også, sier Fredrik Skavlan lattermildt til VG.

«Skavlan» har premiere 14.september. Til VG har han tidligere fortalt at overgangen skyldes den teknologiske utviklingen, og at det er viktig for ham å fornye programmet og å ta ta risiko.

– Det å ta risiko og gjøre uventede grep med et så forutsigbart show som vi lager har vært bra for oss, og viktig, sier han.

Etter torsdagens høstlansering innrømmer han overfor VG at han flere ganger har tenkt over risikoen ved å melde overgang fra NRK til TV 2.

– Det er jo kjemperisikabelt! Er du gal. Men det var veldig risikabelt å dra til Sverige for å gjøre fredagskvelden også - når ingen vet hvem du er. Det skal være risikabelt, hvis ikke blir det ikke bra. Trygt og godt er det verste som er, det er det siste jeg er interessert i.

– Hva hvis det blir en flopp?

– Det kan godt hende det blir en flopp. Men kvalitativt blir det ikke det. Det ser jeg allerede på gjestelista. Det blir bra TV. Men vi vet jo ikke på hva seerne velger, sier han til VG.