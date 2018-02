GÅR OG GÅR: Jada, Erling Kagge har gått både til Nordpolen og Sydpolen, men han går også til jobben, han går på oppdagelsesferd i Oslos bydeler, han kan finne på å gå hjem fra Gardermoen - og han går barbeint på kontoret. Her går han til jobb fra Blindern - mens t-banen dundrer forbi. Foto: Hansen, Frode

Erling Kagge: - Å gå er blitt noe av det mest radikale vi kan gjøre

Publisert: 11.02.18 12:43

RAMPELYS 2018-02-11T11:43:51Z

Da døtrene til Erling Kagge (55) spurte: «Hvorfor må vi gå når det er raskere å kjøre?» svarte han med å skrive en hel bok om å gå.

Ting har forandret seg på kort tid for forlegger og polfarer Erling Kagge. Plutselig er han selv en av forlagets mest suksessrike forfattere. Med boken «Stillhet i støyens tid» er han blitt Norges tredje mest oversatte sakprosaforfatter etter Åsne Seierstad og Thor Heyerdal. Boken er oversatt til 34 språk, har fått massiv internasjonal mediedekning, blant annet i New York Times , og nylig klatret den til en 6. plass på bestselgerlisten i Tyskland.

Fakta Erling Kagge Født 15. januar 1963 Forlegger, forfatter og jurist, bosatt på Blindern, har tre døtre fra et tidligere forhold. Ble den første i verden til å nå jordens tre poler - og det uten støtte og radiokontakt. Er også kjent for å ha gått tur under jorda - i Manhattans kloakksystem. Startet Familievennen forlag i 1996 - som ble Kagge forlag i 2000. For tiden er han også fungerende forlagssjef, etter at Anne Gaathaug nylig sluttet, frem til han får på plass en ny sjef. Har gitt ut en rekke bøker, og «Stillhet i støyens tid. Gleden ved å stenge verden ute» fra 2016 er oversatt til 34 land - noe som gjør Kagge til Norges tredje mest oversatte sakprosaforfatter. Aktuell med: «Å gå - et skritt av gangen» - også den er solgt til flere land¨før utgivelse.

– Jeg er vel den som er mest overrasket. Jeg tenkte ikke tanken en gang på at dette skulle skje. Jeg tror mange savner stillhet og føler behov for å forstå betydningen av stillhet, sier Erling Kagge som akkurat er kommet hjem fra litteraturfestival i Colombia der han har snakket om stillhet for utsolgte hus.

Slår et slag for hverdagsgåingen

Utenfor funkisvillaen på Blindern er det fortsatt mørkt, vi får presskaffe i store krus - og skal gå sammen til jobb. For nå følger Erling Kagge nemlig opp Stillhet-boken med en bok om å gå. Ikke om ekstremturer ført i pennen av polfarer Kagge, men om hverdagsgåingen - om det å velge å bevege seg langsomt i en tid der alt går fort.

– «Å gå» er en naturlig oppfølger til «Stillhet». I dag skal alt gå så kjapt, så det å gå - det å bevege seg sakte - er blitt noe av det mest radikale vi gjør. Jeg sier ikke at det er noe galt i å leve et liv med høyt tempo, men jeg tror vi til tider går glipp av noe av det fineste som finnes, nemlig å gå, å bevege seg sakte, å finne ro, sier Kagge om den nye boken som allerede før utgivelse er solgt til 13 land.

– Hvordan kan man skrive en hel bok om noe så naturlig som å gå?

– Hehe, jeg synes det er mer vanskelig å skrive kort om å gå enn å skrive langt om å gå. Svarene på hvorfor vi går, er et mysterium som jeg ville nøste opp i, og det startet med det ofte stilte spørsmålet fra barna: «Hvorfor gå når det er raskere å kjøre?», sier Kagge som har tre jenter på 15, 18 og 21.

– Ikke lenger nødvendig å gå

– Jeg tenker jo motsatt: Hvorfor bevege seg raskt, når vi kan bevege oss langsomt. Å gå er en viktig del av å være menneske, men nå lever vi i en tid der det for første gang ikke er like nødvendig å gå - det er mye lettere å la være, sier Kagge.

Mens T-banen dundrer forbi helt fylt til randen denne dagen (det er jo litt regn, det er glatt, bedre å la være å gå), så går eventyreren Erling forbi det store eiketreet, som forvandler seg bittelitt fra dag til dag, han går over en bybekk, der bekker egentlig ikke skulle renne, han går over sagflis fra et stort tre som noen akkurat har felt. Han går hele veien ned fra Blindern til sentrum der forlagshuset ligger.

– Jeg tar t-banen innimellom, dette er ikke religion. Men det handler ikke bare om å komme seg fra et sted til et annet, men å oppleve noe mens du beveger deg fra A til B, sier Kagge som innser at han selv havner i gruppen folk som kanskje bør legge om livet litt.

Pålogget = ufritt liv

– Vi er stresset, er pålogget hele tiden, jobber mye og vil komme raskest mulig frem. De fleste velger enkleste alternativ, men hvis du alltid gjør det, så tror jeg at du både lever et kjedeligere liv og et mer ufritt liv.

Bedre helse, lengre liv, bedre hukommelse, større kreativitet, bedre humør. Kagge ramser opp helsefordeler i fleng ved å gå, men det er ikke helseaspektet han er mest opptatt av.

– Å gå er jo verdens eldste helseråd, men det handler mye mer om de andre sannhetene ved det å gå. For det er som en slags tidsmaskin. Du får mye mer ut av tiden din, du utvider øyeblikkene - og gir livet mer innhold. I dag lever vi mye gjennom andre på telefonen, nettbrettet og TV’en, og det handler om å løpe bort fra seg selv. Mens å gå er det motsatte, du kommer nærmere deg selv og ser verden på en ny måte.

– Går du fra problemene dine?

- Ja, noen problemer kan man gå fra, og andre kan man i det minste få på avstand.

– Går du fra døden?

– Ja, helt klart. Men ikke bare lever du lenger om du går, du får også et rikere liv, sier Kagge som ikke tenker så mye på hva som vil skje om han en dag ikke kan gå lenger.

– Jeg har vært sengeliggende et par ganger på grunn av skader. Det er slående hvor forskjellig livet er når du ikke kan gå. Men jeg tror at man på en eller annen måte venner seg til det også. Det handler om vår mulighet til å tilpasse oss - og som med alt annet, finnes det mange grader av å ikke kunne gå.

Og her kommer Kagges nære forhold til filosofen og fjellklatreren Arne Næss inn. Uten ham ville gå-boken blitt helt annerledes, tror Kagge.

– Ja, han har betydd mye for meg - og jeg bruker ham en del i boken. Arne spurte: Hva er egentlig umulig? Han mente det var enorme forskjeller mellom svært usannsynlig og umulig, at alt har grader - og ingenting er 100 prosent sikkert eller usikkert, sier Kagge.

Går barbeint på kontoret

Han er ikke redd for å bli oppfattet som en særing. På forlaget er kollegaene vant til at han går baklengs opp trapper og helst går barbeint eller i sokkelesten. Til og med på kafé tar han av seg skoene (og gjemmer dem under bordet) for å «slippe føttene fri».

«Det er ikke enkelt å kombinere med fast jobb, men aller helst vil jeg gå uten sokker også. Ikke av hensyn til føttene mine, men hele meg. Kjenne tregulv, betong, tepper, gress, sand, møkk og asfalt.» skriver Kagge i boken.

Han har gått mer enn de fleste. Først i oppveksten i et hjem som ikke hadde bil og med foreldre som tok ham med på turer og ski. I ungdomsårene ble det morsommere å gå på fest enn på tur, men i 20–30-årene tok det av. Som 27-åring ble han sammen med Børge Ousland den første til å gå til Nordpolen uten hunder og uten å motta forsyninger underveis. Tre år etter nådde han Sydpolen - og Mount Everts året etter.

– Det var seks år av livet mitt jeg holdt på med det der, og det er ikke ekstrem-gåing jeg er opptatt av nå, men livene våre - om å bruke sjansen mens vi har den. Vi vet jo alle hvordan det ender. Livet går veldig raskt. Jeg ser ikke noe galt i at folk bruker tiden sin på TV-serier, insta, face, har dårlig tid og vil komme seg raskt fra sted til sted. Men går de glipp av noe? Ja, veldig mye.

Psssst! Erling Kagges beste tips : I snitt ser vi visst to og en halv time daglig på TV her i landet, og mennesker i rike land tar på telefonen sin i snitt 2600 ganger i døgnet, så om du går ned til to timer TV, eller gir telefonen en pause, kan du gå en halvtimes tur hver dag.