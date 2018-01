LEVENDE ROCKELEGENDE: Robert Plant, tidligere frontfigur i Led Zeppelin, her fotografert i 2010. Foto: Carlo Allegri / TT / NTB Scanpix

Robert Plant avlyser i Norge

Publisert: 30.01.18 10:45

RAMPELYS 2018-01-30T09:45:11Z

Led Zeppelin-legenden kommer ikke til Bergen og Trondheim i august likevel.

Robert Plant skulle etter planen til de to norske byene sammen med bandet The Space Shifters. Billettsalget skulle startet i forrige uke, men ble satt på vent. Nå er det klart at han ikke kommer til å spille i Bergen og Trondheim som planlagt.

Arrangøren Bergenlive skriver på Facebook at alle hans fem planlagte konserter i Skandinavia utgår. Grunnen som oppgis er «ombooking» eller «re-scheduling arrangements» som det heter fra offisielt hold.

Hans Europa-turné avsluttes dermed i Dresden i Tyskland 1. august, mens de planlagte konsertene i Bergen og Trondheim skulle avholdes 7. og 9. august.

Det er foreløpig ikke kjent om Plant kommer til å finne andre datoer for konsertene i Norge.