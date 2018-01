13 NOMINASJONER: «The Shape of Water» ble nominert i flest kategorier. Her er hovedrolleinnhaver Sally Hawkings og Octavia Spencer. Foto: Fox Searchlight Pictures / TT / NTB Scanpix

«The Shape of Water» nominert til flest Oscar-priser

Publisert: 23.01.18 14:00

2018-01-23

Tirsdag annonserte Oscarakademiet de nominerte til årets prisutdeling.

Alle de nominerte i Oscarprisens 24 kategorier ble annonsert live fra Samuel Goldwyn-teateret i Beverly Hills.

Fullstendig liste over nominerte ligger nederst i saken.

Det er i år duket for den 90. Oscar -utdelingen, som finner sted i Dolby Theater 4. mars. Jimmy Kimmel skal lede utdelingen for andre år på rad .

Ingen nominasjon på Aftenposten

Ingen norske spillefilmer siden «Kon-Tiki» i 2013 har lyktes i å bli nominert. I år var det Joachim Triers film «Thelma» som var årets norske Oscar-kandidat , men den lyktes ikke i å havne på den såkalte kortlisten før Oscar-nominasjonene.

Kortfilmene «Kayayo - The Living Shopping Baskets» og «Hoppetårnet», som Aftenposten har visningsrett på, var på kortlisten til Oscarakademiet. Sistnevnte var også avisen med på å finansiere. Det ble imidlertid ingen nominasjon på Norge.

– Det er uansett fantastisk å komme hit. Kjempefint. Det hadde vært stas å være der, men uansett kjempeseier å komme hit, sier regissør av «Kayayo», Mari Bakke Riise, til VGTV.

Produsent Jørgen Lorentzen forteller at han er skuffet og at filmen hadde fortjent en nominasjon:

– Vi var så nære. Litt skuffet selvfølgelig, jeg må si det.

Se hele sendingen under:

«The Shape of Water» med flest nominasjoner

Filmen fikk hele 13 nominasjoner, blant annet Beste film. Filmen er regissert av Guillermo del Toro med Sally Hawkins i hovedrollen. Del Toro fikk nominasjon for beste regi og Hawkins for beste kvinnelige hovedrolle.

Filmen er en romantisk fantasy-dama som har den kalde krigen som bakteppe. Elisa (Hawkins) og kollega Zelda (Octavia Spencer) kommer over et topphemmelig eksperiment på arbeidsplassen i et myndighetsdrevet laboratorium, noe som endrer livene deres for alltid.

«Dunkirk» fulgte opp med nest flest nominasjoner, blant annet beste film. Tilsammen fikk filmen åtte nominasjoner. Filmen, som var artist Harry Styles’ debutfilm , fikk 5-er på terningen av VGs anmelder.

Den svenske filmen «The Square» ble nominert til årets beste fremmedspråkelige film, og har tidligere vunnet «Gullpalmen» i Cannes.

Skuespiller Gary Oldman var på forhånd favoritt til å vinne Oscar for rollen som Winston Churchill i filmen «Darkest Hour», spesielt etter å ha vunnet Golden Globe. Han ble nominert i Beste mannlige hovedrolle.

I fjor var det «La La Land» som fikk flest nominasjoner , på linje med rekordholderne «Titanic» og «Alt om Eva» – 14. Filmen stakk av med seks priser. Fjorårets utdeling bød også på tidenes Oscar-skandale, da prisutdelerne utropte feil vinner. Se skandalen under:

Årets Oscar-nominasjoner:

Beste produksjonsdesign:

«Beauty and the Beast»

«Bladerunner 2049»

«Darkest Hour»

«Dunkirk»

«The Shape of Water»

Beste foto:

«Bladerunner 2049»

«Darkest Hour»

«Dunkirk»

«Mudbound»

«The Shape of Water»

Beste kostymedesign:

«Beauty and the Beast»

«Darkest Hour»

«Phantom Thread»

«The Shape of Water»

«Victoria & Abdul»

Beste lydredigering:

«Baby Driver»

«Blade Runner 2049»

«Dunkirk»

«The Shape of Water»

«Star Wars: The Last Jedi»

Beste lydmiks:

«Baby Driver»

«Blade Runner 2049»

«Dunkirk»

«The Shape of Water»

«Star Wars: The Last Jedi»

Beste animerte kortfilm:

«Dear Basketball»

«Gardenparty»

«Lou»

«Negative Space»

«Revolting Rhymes»

Beste kortfilm:

«DeKalb Elementary»

«11 O’Clock»

«My Nephiew Emmet»

«The Silent Child»

«Watu Wote: All of Us»



Beste originalmusikk:

«Dunkirk»

«Phantom Thread»

«The Shape of Water»

«Star Wars: The Last Jedi»

«Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

Beste visuelle effekter:

«Kong: Skull Island»

«Star Wars: The Last Jedi»

«Guardians of the Galaxy vol. 2»

«Star Wars: The Last Jedi»

«War for the Planet of the Apes»

Beste filmredigering:

«Baby Driver»

«Dunkirk»

«I, Tonya»

«The Shape of Water»

«Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

Beste sminke- og hårstyling:

«Darkest Hour»

«Victoria & Abdul»

«Wonder»

Beste kvinnelige birolle:

Mary J. Blige - «Mudbound»

Alison Janny - «I, Tonya»

Lesley Manville - «Phantom Thread»

Laurie Metcalf - «Lady Bird»

Octavia Spenver - «The Shape of Water»

Beste mannlige birolle:

William Dafoe – «The Florida Project»

Woody Harrelson - «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

Richard Jenkins - «The Shape of Water»

Christopher Plummer - «All the Money in the World»

Sam Rockwell - «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

Beste fremmedspråklige film:

«A Fantastic Woman»

«The Insult»

«Loveless»

«On Body and Soul»

«The Square»

Beste kortfilm dokumentar:

«Edith+Eddy»

«Heaven is a Traffic Jam on 405»

«Heroin»

«Knife Skills»

«Traffic Stop»

Beste dokumentar:

«Abacus: Small Enough to Jail»

«Faces Places»

«Icarus»

«Last Men in Aleppo»

«Strong Island»

Beste originalsang:

Mighty River (fra «Mudbound»)

Mystery of Love (fra «Call Me By Your Name»)

Remember Me (fra «Coco»)

Stand up for Something (fra «Marshall»)

This is Me (fra «The Greatest Showman»)

Beste animerte film:

«The Boss Baby»

«The Breadwinner»

«Coco»

«Ferdinand»

«Loving Vincent»

Beste adapterte manus:

«Call Be by Your Name»

«The Disaster Artist»

«Logan»

«Molly’s Game»

«Mudbound»

Beste originalmanus:

«Get Out»

«Lady Bird»

«The Shape of Water»

«Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

Beste mannlige hovedrolle:

Timothée Chalamet - «Call Me by Your Name»

Daniel Day-Lewis - «Phantom Thread»

Daniel Kaluuya - «Get Out»

Gary Oldman - «Darkest Hour»

Denzel Washington - «Roman J. Isral, Esq»

Beste kvinnelige hovedrolle:

Sally Hawkins - «The Shape of Water»

Frences McDormand - «Three Billboards Putside Ebbing, Missouri»

Margot Robbie - «I, Tonya»

Saoire Ronan - «Lady Bird»

Meryl Streep - «The Post»

Beste regi:

Christopher Nolan - «Dunkirk»

Jordan Peele - «Get Out»

Greta Gerwig - «Lady Bird»

Paul Thomas Anderson - «Phantom Thread»

Guillermo del Toro - «The Shape of Water»

Beste film:

«Call Me by Your Name»

«Darkest Hour»

«Dunkirk»

«Get Out»

«Lady Bird»

«Phantom Thread»

«The Post»

«The Shape of Water»

«Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

