The Kinks-bassist døde etter fall i trapp

Publisert: 20.01.18 21:59

Bassist Jim Rodford døde lørdag etter å ha falt i trappene. Han ble 76 år gammel.

Det skriver fetter og bandkollega, Rod Argent, i en uttalelse lørdag kveld.

– Jim var ikke bare en fantastisk basspiller, men også fra begynnelsen uløselig knyttet til historien om The Zombies, skriver han i et innlegg på Facebook .

Rodford er best kjent som bassist i bandet The Kinks. Der var han medlem fra 1978 til 1996. Han var også medlem av bandene The Zombies og Argent.

– Til slutten var Jims liv dedikert til musikk. Han var usvikelig forpliktet til lokal musikk – som alltid et synlig medlem av den lokale scenen i St. Albans, hvor han har tilbrakt hele sitt liv, står det videre.

Omstendighetene rundt dødsfallet er foreløpig ukjent, men Argent skriver i pressemeldingen at Rodford falt i noen trapper tidligere på dagen han døde.

Bandet ble startet av brødrene Ray og Dave Davies i 1964, og har hatt hitlåter som «You Really Got Me», «All Day and All of the Night» og «Sunny Afternoon».