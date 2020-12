Vikingen var Herman Dahl: − Over all forventning

Det er siste program av «Maskorama». I kveld må Elgen, Trollet og Vikingen ta av seg sine masker.

Det er finale av «Maskorama» - den elleville sangkonkurransen som egentlig ikke er en sangkonkurranse.

Tre figurer må slippe masken i løpet av sendingen. De gjenværende var Trollet, Elgen og Vikingen.

Detektivpanelet trodde vikingen var Herman Dahl eller Victor Sotberg.

Vikingen var Herman Dahl (18).

– For en opplevelse og et eventyr, sier den unge youtuberen Dahl.

– Det var digg å få av seg masken. For en opplevelse og et eventyr. Det er over all forventning. Jeg har tatt hvert program som et bonus!

Vikingen var Herman Dahl! Foto: Julia Naglestad/NRK

Flere av VGs lesere tippet på Youtuber Herman Dahl eller programleder Victor Sotberg. Detektivpanelet har gjettet på blant andre Youtuber Sander «Randulle» Austad Dale, «Skam»-skuespiller Cengiz Al, artist Alexander Rybak, eventyrer Samuel Massie og Youtuber Dennis Vareide.

Men det var altså førstnevnte, Herman Dahl.

Oppdatert? Slik blir finalen

Frem til nå har deltagerne sunget følgende låter:

Elgen – Gold Digger, Kanye West

Vikingen – Fy Faen (Hkeem)

Trollet – Higher Love (Kygo/Whitney Houston)

I neste runde er det altså duket for en sangduell mellom Trollet og Elgen. De skal synge en låt som herjet hitlistene det året hen ble født.

Fikk du med deg dette? Det blir mer «Maskorama»

TROLL: Lørdag får vi endelig vite hvem som er trollet. Foto: Julia Naglestad/NRK

Vikingen fikk færrest favorittmarkeringer av NRKs seere i første runde, og måtte derfor ta av seg masken.

Uansett skal alle avmaskeres i kveld.

«Maskorama» har et detektivpanelet bestående av Marion Ravn, Jan Thomas og Nicolay Ramm. De har opp gjennom sesongen gjettet og spekulert i hvem som skjuler seg bak de forskjellige maskene.

Nysgjerrig? Dette var hintene for finalen.

FINALE: Lørdag 12. desember er det «Maskorama»-finale. Foto: Julia Naglestad/NRK

ELG: Hvem er elgen? Foto: Julia Naglestad/NRK

