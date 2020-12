Ulrikke «Trollet» Brandstorp vant «Maskorama»

Lørdag var siste program av «Maskorama». Ulrikke Branstorp har brukt mange triks for å lure seg unna mistanke, men hun var det vinnende Trollet.

Lørdag var det finale av «Maskorama» - den elleville sangkonkurransen som egentlig ikke er en sangkonkurranse.

Det var Trollet, Elgen og Vikingen som kjempet om seieren, og alle måtte la maskene falle i løpet av sendingen.

Trollet ble den store vinneren av «Maskorama».

Men hvem var Trollet? Det var Ulrikke Brandstorp.

– For et opplegg, nå er jeg så gjennomvåt av svette, sier hun til VG.

– Det har vært skikkelig vanskelig. Jeg har jobbet med sangpedagog for å ta bort Ulrikke-ting når jeg synger.

Hun sier også at det har vært veldig tungt å synge inne i kostymet. I starten trodde hun ikke hun skulle greie det.

– Det er sykt. Jeg ble så nervøs, sa hun i programmet og la til:

– Jeg hater jo å lyve.

Trollet har vært en klar favoritt hele veien, og det har lenge vært spekulert i om hun faktisk er en sanger – noe hun er.

Forrige lørdag var hun i tillegg en av artistene som opptrådte sammen med «Maskorama»-deltagerne. Hun sto altså på scenen hele tre ganger, to ganger selv, og én gang sammen med Vikingen.

I dag la hun også ut et Instagram-innlegg der hun står ved siden av Trollet. Hun har altså lurt alle, eller i det minste prøvd. Hvordan fikk hun til det?

– Jeg har en manager som er ganske god på å redigere. Vi jukset litt på den videoen, for det er strengt med smittevern. Jeg er den eneste som har fått være i kostymet, sier hun til VG.

VGs lesere og TV-panelet har altså gjettet på nevnte Ulrikke Brandstorp, men de har også gjettet komiker Cecilie «Cess» Steinmann Neess samt artister som Lisa Børud, Nicoline Berg Kaasin, Sissel Kyrkjebø og Alexandra Rotan.

Før vi fikk vite hvem Trollet var, måtte Elgen ta av masken.

Og Elgen var Markus Bailey.

– Det blir digg å ikke lyve. Jeg er ganske dårlig på det. Alle har vært bombesikker på at det var meg. Det har vært utrolig deilig å gjemme seg bak masken. Jeg gruer meg til å synge uten den, sier han før han skal synge maskeløs.

Mange har gjettet på fotballspillerne John Carew og Jan Gunnar Solli, men også på programledere som Stian Blipp og Einar Tørnquist.

ELGEN: Elgen var Markus Bailey. Foto: Julia Naglestad/NRK

Detektivpanelet trodde Vikingen var Herman Dahl eller Victor Sotberg. Han røk først i finalen, og måtte ta av masken halvveis i programmet.

Vikingen var Herman Dahl (18).

– For en opplevelse og et eventyr, sier den unge youtuberen Dahl.

– Det var digg å få av seg masken. For en opplevelse og et eventyr. Det er over all forventning. Jeg har tatt hvert program som et bonus!

Vikingen var Herman Dahl! Foto: Julia Naglestad/NRK

Flere av VGs lesere tippet på Youtuber Herman Dahl eller programleder Victor Sotberg. Detektivpanelet har gjettet på blant andre Youtuber Sander «Randulle» Austad Dale, «Skam»-skuespiller Cengiz Al, artist Alexander Rybak, eventyrer Samuel Massie og Youtuber Dennis Vareide.

Men det var altså førstnevnte, Herman Dahl.

Frem til nå har deltagerne sunget følgende låter:

Elgen – Gold Digger, Kanye West

Vikingen – Fy Faen (Hkeem)

Trollet – Higher Love (Kygo/Whitney Houston)

I neste runde er det altså duket for en sangduell mellom Trollet og Elgen. De skal synge en låt som herjet hitlistene det året hen ble født.

FINALE: Lørdag 12. desember var det «Maskorama»-finale. Foto: Julia Naglestad/NRK

Vikingen fikk færrest favorittmarkeringer av NRKs seere i første runde, og måtte derfor ta av seg masken.

Uansett skal alle avmaskeres i kveld.

«Maskorama» har et detektivpanelet bestående av Marion Ravn, Jan Thomas og Nicolay Ramm. De har opp gjennom sesongen gjettet og spekulert i hvem som skjuler seg bak de forskjellige maskene.

