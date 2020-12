FRUSTRERT: Øyvind Riibe i MultiEvent ventet på penger han har søkt på hos kulturrådets kompensasjonsordning så lenge at han i ventetiden fikk et feilaktig varsel om at han var satt under konkursbehandling, hvilket førte til at søknaden hans ble avvist. Foto: Bertine Midttun, Lister24

Ventet i 2,5 måned – mistet corona-støtte

I flere måneder ventet Øyvind Riibe i MultiEvent AS på penger han mener å ha krav på fra de statlige støtteordningene under covid-19. Helt til ventetiden ble så lang at han til slutt fikk avslag på hele søknaden.

I forskriften for å få kompensasjon for avlyste arrangementer i perioden mai til august i år, er nemlig ett av kriteriene at selskapet ikke er under konkursbehandling.

I avslaget til MultiEvent fra Norsk kulturråd står det at «selskapet er under konkursbehandling og selskapet oppfyller derfor ikke de generelle vilkårene».

VGs innhenting av dokumenter fra Brønnøysundregistrene viser at dette er feil.

MultiEvent har aldri vært under konkursbehandling, viser attesten fra Brønnøysundregistrene.

Øyvind Riibes MultiEvent sendte inn søknaden om kompensasjon den 14. september.

Til VG sier Øyvind Riibe at de ble lovet svar innen to til tre uker.

Først den 4. desember kom svaret fra Norsk kulturråd – avslag på søknaden om kompensasjon på 5, 8 millioner kroner for avlyste arrangementer i perioden mai til august.

For da – to og en halv måned etter at Riibe hadde sendt inn sin søknad – hadde det gått for lang tid; Multievent AS hadde uken i forveien mottatt melding om at selskapet var satt under konkursbehandling, ifølge kulturrådet.

Slik var det ikke.

I avslaget fra Norsk kulturråd heter det:

«Brønnøysundregistrene har kunngjort at selskapet fikk følgende merknad i

november 2020: “09.11.2020 – Varsel om tvangsoppløsning (på grunn av manglende styre, daglig leder eller revisor). Varsel om tvangsoppløsning anses som at selskapet er under konkursbehandling og selskapet oppfyller derfor ikke de generelle vilkårene. På bakgrunn av dette har ikke selskapet rett på kompensasjon jf. § 2 punkt d».

Øyvind Riibe rister frustrert og oppgitt på hodet av avslaget og det han kaller «en saksbehandling som vitner om mangel på kunnskap hos kulturrådet».

– Jeg var ikke under konkursbehandling, jeg har ryddet opp. Det de sikter til er et varsel om å skaffe en revisor innen fire uker, og det løste seg i slutten av november. Alt er signert fra alle parter i Altinn, forteller Riibe til VG.

VG har dokumentasjon på at Brønnøysundregistrene har fastslått at MultiEvent AS aldri har vært registrert i Konkursregisteret.

«Vedlagt attest fra Konkursregistret som viser at MultiEvent AS (org.nr. 918867708) ikke er, eller har vært, registrert i Konkursregisteret», står det å lese i meldingen til Øyvind Riibe fra Brønnøysundregistrene.

– Det står jo svart på hvitt i hundre prosent offentlig informasjon, og har gjort det hele tiden. Hvor vanskelig kan det være? spør Riibe.

Seksjonsleder med overordnet ansvar for søknadsforvaltning i Norsk kulturråd, Guri Langmyhr Iochev, skriver i en e-post til VG at hun synes dette er «veldig trist og Riibe kan selvsagt klage på vedtaket, som ble sendt ut fredag (gjelder avslaget den 4. desember, red.anm.)».

– Kommer du til å klage på avslaget?

– Det har jo aldri vært konkursbehandling av selskapet, så selvsagt har jeg allerede klaget, sier han.

Langmyhr Iochev skriver videre:

– Årsaken til den lange saksbehandlingstiden er at det ble besluttet, like etter søknadsfristen i september, at alle søknader over en million skulle behandles av revisorer før det ble fattet vedtak. Et lite antall søknader – ca. 16 prosent – hadde søkt på estimert budsjett for 2020, istedenfor et gjennomsnitt av tidligere år. Det har også gjort saksbehandlingen mer tidkrevende, og dessverre har det tatt veldig lang tid å få ferdigstilt alle disse revisjonene, ifølge Langmyhr Iochev.

Den 22. desember ettersendte Øyvind Riibe attesten fra Brønnøysundregistrene til kulturrådet med krav om at begrunnelsen for avslag «endres eller slettes med umiddelbar virkning».

Svaret fra Norsk kulturråd kom raskt på e-post samme dag, igjen fra seksjonsleder med overordnet ansvar for søknadsforvaltning i Norsk kulturråd, Guri Langmyhr Iochev.

Der blir Riibe bedt om å sende en formell klage «med de feilene du mener vi har gjort».

«Så behandler vi klagen og vurderer om vi skal realitetsbehandle søknaden på nytt eller sende over til klagenemnda», heter det i svaret fra Guri Langmyhr Iochev og Norsk kulturråd.

Kulturrådet tok 23. desember juleferie frem til 4. januar.

Øyvind Riibe mener disse treneringene betyr at mange andre rundt om i landet kan komme verre ut av disse forsinkelsene og klageprosessene enn han.

– For meg har det vært en langsommelig og frustrerende reise med utsettelse etter utsettelse, og løfte etter løfte, hele veien. Her er kontoer tømt i hele familien for å unngå konkursvarsel, og jeg føler med alle som ikke har en slik mulighet, og som nå sitter med et konkursvarsel i fanget.

Etter at VG tok kontakt med Norsk kulturråd i denne saken i begynnelsen av desember, har kulturrådet personlig tatt kontakt med Øyvind Riibe som har hatt flere søknader inne både hos stimulerings- og kompensasjonsordningen for arrangører – begge forvaltet av kulturrådet.

Den 21. desember fikk driftsselskapet hans en kompensasjon med 2, 2 millioner kroner, med en avkorting av beløpet på 150.000 kroner.

Øyvind Riibes MultiEvent har tidligere hatt store russearrangementer som hovedgeskjeft, men retter seg nå mot et mer voksent publikum. I sommer arrangerte selskapet også flere drive in-kinoer og har fra før mottatt 1,9 millioner kroner fra stimuleringsordningen.