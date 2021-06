INFLUENCER: Isabel Raad er en av Norges største influencere. Foto: Hallgeir Vågenes

Rekordår for influencer Isabel Raad – dro inn nesten fem millioner

Influencer Isabel Raad (27) tok nesten tre millioner i utbytte etter rekordår.

Isabel Raad er en av Norges største influencere med over 273.000 følgere på Instagram.

Hun ble først kjent gjennom «Paradise Hotel», og har siden gjort det stort med både blogg, YouTube og sosiale medier. I 2020 fikk hun i tillegg sin egen TV-serie på TV 2.

Raad har flere ganger opplyst på egne kanaler at 2020 har vært hennes best år karrieremessig. Nå er årsregnskapet klart.

Aksjeselskapet Isabel Raad AS omsatte for over 4,8 millioner kroner i 2020. Det er en økning på over 1,5 millioner kroner fra året før, og er igjen ny rekord for Raads selskap.

Resultatet før skatt endte på 3,3 millioner kroner. Opp fra 1,9 millioner året før.

I tillegg til at lønn for daglig leder var på 761.666 kroner, tok Raad ut et utbytte på 2,8 millioner. Raad er oppført som daglig leder og eneeier av selskapet.

Raad har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser fredag.

Vil ta patent

Raad har de siste årene gjort flere store samarbeid med blant annet nettbutikkene Nelly og Chiquelle. Hun har også hintet flere ganger om at hun har større prosjekter på gang.

Ifølge registreringer fra mars gjort hos Patentstyret, har selskapet Isabel Raad AS søkt om varemerket «ISABEL RAAD» og «tt».

Varer og tjenester selskapet har søkte om å få registrert under varemerket «tt» er blant annet klær, smykker, solbriller, møbler, kofferter og reisevesker.

Åpen om økonomien

Raad deler ofte detaljer fra hennes personlige økonomi med sine følgere.

– Jeg sparer langt mer enn jeg bruker. Si at jeg sparer rundt 80 prosent av alt jeg tjener i løpet av en måned. Hver måned tar jeg ut 50.000 før skatt som jeg lever på privat, sa hun i en youtubevideo forrige sommer.

I en spørsmålsrunde på Instagram i januar svarte hun «true» på spørsmål om hun noen gang hadde tjent over 600.000 i løpet av en måned.

I desember delte hun på bloggen at hun hadde brukt over 100.000 kroner på julegaver.

– Familien min betyr alt for meg, og dette året har vært mitt beste år karrieremessig. Jeg vil dele suksessen min med dem, som alltid. De har også hjulpet meg med å filme serien min i år, så derfor gir jeg på en måte litt tilbake til de også for at de alltid er der, skrev hun.

Har flyttet til Spania

I april kunne Raad avsløre at hun og kjæresten skulle flytte til utlandet.

I mai ble det kjent at paret har leid en toetasjes villa på 281 kvadratmeter i Marbella i Spania. Raad har sagt at hun har lyst til å selge leiligheten sin i Oslo, og at hun har vært «inne på tanken» om å kjøpe bolig i utlandet.

Raad har tidligere delt på egne kanaler at hun fikk seg kjæreste på nyttårsaften i Dubai i fjor.

Utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige frarådes av regjeringen, og tidligere i år mottok hun massiv kritikk for å reise under pandemien.

I februar forsvarte hun reisingen med at hun besøkte kjæresten sin.

