Snåsamannen er død: − En hedersmann har gått bort

Joralf «Snåsamannen» Gjerstad (95) er død.

– Vi fikk beskjed i morges om at Joralf Gjerstad er død. Mine tanker går først og fremst til de nærmeste i familien, sier ordfører Arnt Einar Bardal til Snåsningen fredag.

Avisen får opplyst av Snåsa sykehjem at familien har gitt tillatelse om å bekrefte at Gjerstad er død.

– Det er klart at Joralf har vært personen som i desidert størst grad har satt Snåsa på kartet. Han har vært et fantastisk medmenneske og ressurs for mange personer i Snåsa. Det er ikke sikkert vi snåsningene egentlig er klar over hvor mye han har betydd for å sette Snåsa på kartet, fortsetter Bardal.

– En hedersmann har gått bort, sier forlagssjef for sakprosa i Aschehoug, Jan Swensson til VG.

Swensson jobbet tidligere tett sammen med Gjerstad i Gyldendal, og beskriver det som et eventyr å jobbe med ham.

– Han har betydd veldig mye for veldig mange. Vi jobbet tett sammen i mange år og han ble en god venn. Også hadde vi jo et fantastisk forlagseventyr sammen. Han solgte enormt med bøker, sier han.

Han fikk dødsbudskapet i morges, og sier Gjerstad var en god venn.

– Jeg var hjemme hos ham og Signe mange ganger, og de var hjemme hos oss - og vi kom nære. Jeg besøkte ham senest i fjor på aldershjemmet, og han var som alltid i godt humør. Han hadde jo også humor. Etter dette holdt vi kontakten på telefon. Han ble 95, og det ble litt av et liv. Han hadde et godt hjerte, og han var en hedersmann på alle vis.

Gjerstad ble født på Snåsa i Trøndelag i 1926, og har derfor gått under navnet «Snåsamannen».

I over 70 år har Joralf Gjerstad vært kjent for å skulle ha helbredet med «varme hender».

Ved siden av jobben på Snåsa meieri og som klokker i Snåsa kirke, har han tatt imot folk som har søkt hans hjelp. Gjennom 70- og 80-tallet anslås det å ha vært over 50.000 mennesker innom dørene hos ham.

Han ble landskjent da Ingar Sletten Kolloen ga ut biografien «Snåsamannen».

Gjerstad har skrevet flere lokalhistoriske bøker, i tillegg til selvbiografier.Han har vært lokalpolitiker, blant annet varaordfører for Arbeiderpartiet.