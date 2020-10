I SORG: Kong Harald og prinsesse Märtha Louise i Ari Behns bisettelse. Foto: Mattis Sandblad, VG

Kongen om Ari Behns dødsfall: «Vi har kommet mye nærmere hverandre»

I den nye boken «Kongen forteller» snakker kong Harald om Ari Behns selvmord – og om Maud Angelicas rørende tale.

Ari Behn gikk bort 1. juledag, 47 år gammel. Familien var åpne om at han tok sitt eget liv.

Nå forteller kong Harald om sin opplevelse av dødsfallet i den nye boken «Kongen forteller».

Forfatter Harald Stanghelle skriver at Behn skulle besøkt familien på Kongsseteren dagen han tok sitt liv.

«Vi var sammen da det skjedde. Det var et sjokk. Vi ble så overrasket, selv om vi visste at han hadde problemer. Det er smertefullt, og det tar lang tid å komme over. Det at vi var samlet da vi fikk vite om dødsfallet, gjorde at vi som besteforeldre fikk anledning til å komme nærmere barnebarna. Vi har kommet mye nærmere hverandre», sier kong Harald i boken.

«Snakket om våre barnebarns far»

Også kong Harald var åpen om at Behn tok sitt eget liv, i sin nyttårstale.

«Jeg var ikke i tvil om at det som hadde skjedd med Ari Behn burde være med i talen. Når hans familie valgte å være åpen om grunnen, så var det naturlig for meg å være det. Det ville vært helt feil om jeg ikke hadde tatt det med. Men det var vanskelig å finne de riktige ordene. Jeg snakket jo om våre barnebarns far», står det i boken.

– Hans Majestet Kongen har gjennom flere samtaler med Harald Stanghelle bidratt til boken «Kongen forteller», og opplever at boken står fint på egne ben uten ytterlige uttalelser, sier kommunikasjonssjefen ved Slottet, Guri Varpe, i en uttalelse til VG.

Behn giftet seg med prinsesse Märtha Louise i 2002. De fikk tre døtre sammen, før de skiltes i 2016.

I forbindelse med boken har Hennes Majestet Dronningen, Det kongelige hoff, De kongelige samlinger og Kagge Forlag frigitt bilder:

Like etter at dødsfallet ble kjent, meddelte kongen på Kongehusets nettsider at han og dronning Sonja mottok dødsbudskapet med stor sorg.

– Ari var en viktig del av vår familie gjennom mange år, og vi bærer med oss varme, gode minner om ham, sto det blant annet i meldingen.

Dødsfallet til Behn preget også nyttårstalen til kongen.

– Flere av oss går inn i det nye året med sorg i hjertet. Men håpet tilhører alle, sier han i talen.

Kong Harald fortsatte med å beskrive hvilken betydning den enorme støtten har hatt.

«Det er trøst i alle de gode minnene og vakre ordene som har blitt formidlet om pappaen til tre av våre kjære barnebarn.»

«Av og til er ikke livet til å holde ut. For enkelte blir det så mørkt at ingenting hjelper. Ikke engang kjærligheten til sine aller nærmeste. Noen ser ingen annen utvei enn å forlate livet. De som står igjen må leve videre. Fattigere – uten den de var glad i», sa kong Harald i nyttårstalen.

«Stolt over henne»

Maud Angelica, Ari Behns 16 år gamle datter, har blitt hyllet for sitt mot og sin åpenhet etter at hun talte i bisettelsen.

«Det var sterkt å høre den. Jeg hadde ikke hørt den på forhånd, men visste hun skulle gjøre det. Hun hadde holdt talen for en liten krets ved båren da den sto på Ullevål sykehus. Der var ikke jeg. Det var en sterk tale. Jeg var stolt over henne. ‘At hun greier det’, tenkte jeg. Det hadde ikke jeg greid», sier kongen om talen i boken.

Kongen selv var 17 år da han mistet moren sin. I boken står det at Kongen har tenkt på det, at begge dødsfallene etterlot en dyp sorg. Det kom tilbake da han så et barnebarn holde tale ved farens kiste i Oslo domkirke. En ungdom på samme alder som han selv var da moren hans døde:

«Det er derfor jeg sier at jeg ikke kunne greid å holde den talen», sier han videre.

Se Maud Angelicas tale:

I Stanghelles bok om kongen skriver han at det er liten tvil om at kongens tidlige tap av moren satte spor:

«Det var et hus i sorg. Stort sett måtte jeg bearbeide dette selv. Det var ikke noen å snakke med om dette, men en av fars gode venner tok opp temaet. Han skjønte hvordan jeg hadde det. Ellers var det ikke så mange som snakket om det, nei. Mye har forandret seg ved at man nå oftere tar opp det personlige og følelsesmessige. Slik var det ikke da. Jeg vet ikke om det at jeg mistet moren min

ble så veldig bearbeidet. Men livet måtte jo gå videre. Det måtte jo det. Det var tunge stunder, men verre for kong Olav, tror jeg. Det å miste moren sin er ille. Vi måtte jo leve gjennom det, måtte komme oss gjennom savnet på en eller annen måte.»

I mars, i forbindelse med en reise til Jordan, fortalte kong Harald (83) at livet var i ferd med å gå tilbake til normalen etter en vond vinter, men at det ville ta tid å komme videre etter Ari Behns dødsfall.

– Det vil ta litt tid. Ikke litt heller, tror jeg. Vi har jo tre barnebarn som har mistet faren sin. Så det vil ta sin tid, sa kong Harald til norsk presse i Jordan.

Det var første gang kongeparet svarte på spørsmål om hvordan de har det etter at den tidligere svigersønnen tok sitt eget liv i julen.

– Det verste begynner liksom å legge seg, da. Normalisere seg litt, fortsatte kongen.

