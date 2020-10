SMITTEVERN: Hva da én meter? Vi har jo på oss munnbind. Foto: Netflix

Filmanmeldelse «Kadaver»: Traurig likskue

Tidenes første norskspråklige Netflix-originalfilm har mye stilig. Unntatt en god nok historie.

Kadaver

Norsk horrorfilm

Med bl.a.: Gitte Witt, Thomas Gullestad, Tuva Olivia Remman, Trine Wiggen, Stig Frode Henriksen og Thorbjørn Harr

Regi og manus: Jarand Herdal

Premiere på Netflix torsdag 22. oktober

I en skumringsmørk fremtid kjemper familien Leonora (Gitte Witt) og Jacob (Thomas Gullestad) sammen med datteren Alice (Tuva Olivia Remman) for tilværelsen. Utenfor huset driver en mystisk kar (Helge Jordal) med aktiv innkasting for en gratis teaterforestilling – med bespisning.

Hungeren etter kultur er kanskje ikke den store i denne tiden, men familien tenker at gratis mat er kjekt.

Teaterdirektør Mathias Vinterberg (Thorbjørn Harr) ønsker velkommen. Etter en kulturdepartementsfilosofisk tirade rundt hva det egentlig innebærer å være et menneske – at mennesket ikke bare trenger å overleve, det trenger å føle – settes showet i gang.

Det viser seg å være et bestialsk vandreteater i skjæringspunktet mellom «A Clockwork Orange» og «Eyes Wide Shut». Der ingenting er slik man skulle tro.

MAT: Fine bord, solide kandelabre, men tomt i glassene for Leonora (Gitte Witt) og Jacob (Thomas Gullestad). Foto: NETFLIX

Dette kompakte horror-konseptet er skrudd sammen av talentet Jarand Herdal, som allerede viste visuell kompetanse med musikkvideoen til Astrid S. sin «2AM» i 2014. Senere har han bistått både Alan Walker og Steve Aoki. I en alder av latterlig unge 24 langfilmdebuterer han (Perspektiv: Steven Spielberg var 25). Her har han fått ryggstøtte av vår mest kommersielt kompetente produsentfingre, som blant andre Espen Sandberg og Harald Zwart.

Resultatet er en helhetlig lukket rom-skrekk, som viser et godt visuelt grep. Sammen med fotograf Jallo Kekarainen Faber (med James Bond på CV-en) er «Kadaver» blitt lekkert og stilig. Selv om CGI-bakgrunnen noen ganger siver mer igjennom enn nødvendig. Om man bare skrur av lyd og eventuell teksting er det et imponerende skue.

Manus, som dessverre også er regissørens, er langt fra like imponerende.

Grunnhistorien har nok i seg til å kunne fungere som en utvidet episode av «Black Mirror», eller en litt lang kortfilm, som dette opprinnelig var. Fortellingen flyter av for mange ulogiske brister og overtydelige hint og trekkes ut til nesten 90 minutter. Uten at det er noen egentlig grunn til det. De fleste vil nok fatte hva som foregår etter det første kvarteret. Lenge håper man at man skal ta feil.

TEATERSJEF: Mathias Vinterberg (Thorbjørn Harr) er sannsynligvis ikke i familie med den danske regissøren av «Festen». Foto: NETFLIX

En solid gjeng dyktige skuespillere gjør at man holder oppe håpet. Stig Frode Henriksen briljerer for eksempel i en aggressiv og passe motbydelig rolle, ganske ulikt hans tidligere humorroller. Gitte Witt er troverdig som overbekymret og vaktsom familievokter. Helge Jordal er alltid bra. Det er likevel begrenset hva de kan tilføre stakkato replikker som hverken virker naturlige eller skumle.

Det som er virkelig er skummelt med «Kadaver: Hvis det er slik norsk film skal bli i en Netlix-kontrollert filmverden, er det kanskje på tide å virkelig frykte for konsekvensene av kinoenes utfordringer.

Publisert: 21.10.20 kl. 12:20

