REKORD: Ludvig Karstens «Misse i sengen» gikk for 6,2 millioner kroner hos Christiania Auksjoner mandag kveld. Foto: Ludvig Karsten

Auksjonsrekord for fargesterk kunstner: -Tok helt av

Et hovedverk av Ludvig Karsten satte auksjonsrekord for den ettertraktede koloristen. Hammeren falt på et bud på 6,2 millioner kroner på Christiania Auksjoner.

For mindre enn 10 minutter siden

Maleriet «Misse i sengen» fra 1914 viser kunstnerens danske kone Michaela Haslund. Medregnet salær og avgift til kunstnerfondet må kjøperen ut med over 7,8 millioner kroner.

– Det tok helt av, sier kunstansvarlig og medeier i Christiania Auksjoner Pascal Nyborg til VG etter høstauksjonen mandag kveld.

Han sier at «Misse i sengen» regnes som et av kunstnerens beste arbeider. Maleriet måler 99 x 108 cm.

– Karsten er den mest kjente norske koloristen og ved siden av Edvard Munch en av de mest begavede kunstnerne fra den tiden. Han er en ettertraktet maler med lav produksjon.

les også «Skrik» solgt for 615,4 millioner kroner

Nyborg opplyser at oljemaleriet kom fra Christian Langaards dødsbo og alltid har vært i kjente samlinger. Det har også en sterk utstillingshistorikk og ble sist vist i 1984.

Tre budgivere

– Dette verket var også i eksepsjonelt god teknisk stand. Interessen var stor på forhånd. Det skal være tyve år siden et så godt Karsten-bilde var frembudt på auksjon, sier Nyborg.

Han hadde en budgiver på telefon, mens to budgivere satt i salen. Prisantydningen var satt til halvannen til to millioner kroner. Budene beveget seg i store sprang.

– En av budgiverne ga seg på 3,4 millioner. Derfra høynet de to siste med 200.000 kroner om gangen, til auksjonarius Michael Getz klubbet på 6,2 millioner kroner.

Vedkommende som fikk tilslaget, er en kunsthandler som handlet på vegne av en kunde som for auksjonshuset og Nyborg er ukjent.

les også Auksjonsrekord: Maleri av Pablo Picasso solgt for 1,3 milliarder kroner

Nyborg sier at «Misse i sengen» er det desidert dyreste Karsten-maleriet solgt på auksjon, men kunstneren har oppnådd veldig høye priser i det private markedet.

Går høyt for det beste

Et dobbeltportrett av Ludvig Karsten oppnådde forhåndsbud under minstepris, mens hans «Dame sitter på en stol» gikk for prisantydning 200.000 kroner.

– Vi ser at markedet er blitt mer selektivt. For det beste av det beste er folk villige til å gå mye, mye høyere, sier Pascal Nyborg ved Christiania Auksjoner.

Ludvig Karsten (1876–1926) var en nyimpresjonistisk maler inspirert av Edvard Munch, Henri Matisse og samtidig fransk maleri.

Publisert: 19.10.20 kl. 23:01

Les også

Mer om Auksjon Kunst