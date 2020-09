BLIR PROGRAMLEDER: Mads Hansen bytter ut, i hvert fall i en periode, Instagram for kuer, TV 2 og «Farmen». Foto: Espen Solli

«Farmen»-programleder Mads Hansen: – Folk vil si det er hyklersk og dobbeltmoralsk

Den tidligere fotballspilleren har blitt «moralens vokter» på Instagram, men vil holde seg langt unna deltagerne i «Farmen». – Det ville vært illojalt, mener han.

Tirsdag er det premiere for en helt ny runde av «Farmen» på TV 2, denne gangen med en helt ny programleder i aksjon, nemlig influencer og tidligere fotballspiller Mads Hansen (36).

Han er spent på hvordan «Farmen» vil se ut under hans vinger.

– Det er vanskelig for meg å si hvordan dette vil se ut på TV, for jeg har jo ingenting å sammenligne med. Man har sikkert i alle år følt og sagt at dette blir dritbra, og den følelsen sitter jeg med også, sier han til VG.

– Noen store karakterer

Hansen legger lite imellom når han skal beskrive deltagerne og alle karakterene i årets sesong.

– Det er nesten urettferdig å dra frem enkeltpersoner, men Raymond er en voksende legende med så utrolig mange lag. En Lothepus-variant, som viser seg å ha myke sider. Vi har en muslim i Sanna, som aldri sett en gris før. Hun er opplært til å mene at det er et skittent dyr, men så bor det en gris i hovedhuset. Hun vil heller ikke sove på rom med menn. Og så har vi med en 26 år gammel prest, som er interessant i forhold til dette med spillet, dramaet og alliansene.

– Hvordan er du som programleder, kontra Gaute Grøtta Grav?

– Jeg er meg selv, og nok litt løsere i snippen. Jeg slår av en spøk her og der. Men under tvekamper og slikt må jeg være seriøs. Man må huske at dette er et innarbeidet konsept, og at det ikke blir et helt nytt program med meg.

– Helt tydelig med TV 2

Med sine drøyt 460.000 følgere på Instagram har Mads Hansen de siste årene fungert som en slags «moralens vokter» overfor andre influencere på sosiale medier. 36-åringen har blant annet vært i harde feider med Isabel Raad, Sophie Elise og Erik Sæter – samtidig som han flere ganger har gått hardt ut mot diverse andre reality-deltagere, som han mener har gått over streken.

Til VG forsikrer han imidlertid at han uansett hva ikke vil henge ut noen av deltagerne i sitt eget program, men at jobben i TV 2 ellers ikke vil føre til noen hindringer eller endringer på Instagram-profilen hans.

– Jeg var helt tydelig da TV 2 tok kontakt. Jeg sa til dem at hvis dere vil ha én som er «Farmen»-programleder hele året – da er ikke jeg rett mann. De får meg på godt og vondt, så jeg kommer fortsatt til å legge ut ting på Instagram og samtidig bli godt kjent med deltagerne. Men nei, jeg kommer ikke til å gjøre narr av «Farmen»-deltagerne på sosiale medier. Det ville vært illojalt. Folk vil si at det er hyklersk og dobbeltmoralsk, men for meg er ikke det noe jeg vil gjøre siden jeg er involvert i produksjonen selv, forteller «Farmen»-programlederen, som legger til:

– Så håper jeg bare at de ikke blir idioter på sosiale medier.

SKVÆRET OPP: Mads Hansen og Isabel Raad ble til slutt venner, men «kranglet» lenge på sosiale medier. Foto: Martin Sleipnes

– Har det noen gang hendt at du har tenkt at du tok feil etter at du har lagt ut noe på sosiale medier?

– Nei, jeg er veldig nøye på hva jeg legger ut. Og jeg får mange tips. Stort sett alt blir forkastet, men det jeg legger ut står jeg inne for. Det skjer veldig sjeldent at jeg legger ut noe spontant.

Kontrakt på to år

– Og hvordan mener du at du er til å ta kritikk selv?

– Når jeg legger ut ting på sosiale medier tar jeg argumentasjonen med meg selv først. Det meste forkaster jeg, fordi det kan være feil av diverse årsaker. Det er derfor jeg står så sterkt for det hvis noen kritiserer meg. Jeg er en flisespikker og kverulant, men står også for det om jeg mener noe. Om noen beskylder meg for noe, da tar jeg til orde for det. Særlig hvis folk kommer med faktafeil. Men jeg har aldri lagt ut noe på sosiale medier bare for å provosere.

Programlederens avtale med TV 2 innebærer mer enn én «Farmen»-sesong, forteller han.

– Det strekker seg i første omgang til to år, med opsjon på ett år til. Så begge parter kan bestemme seg om dette funker eller ikke. Om jeg senker flaggskipet til TV 2, er det greit å ikke ha en syvårsavtale, sier han med et smil.

Denne kontrakten er noe VG også er kjent med.

– Hvor høy puls hadde du første innspillingsdag?

– Overraskende lav. Heldigvis fikk jeg møtt alle deltagerne én gang før jeg gikk inn. Jeg var litt spent, ikke med tanke på hvor mange som ser på, men at det var en helt ny situasjon for meg. De hadde valgt storbonde og jeg skulle informere om hva som var grenene. I min ånd sa jeg at grenene i tvekamp var sekkeløp, stiv heks, potetløp, stein, saks, papir. Bare for å sjekke reaksjonen deres. Det blir nok klippet bort. Men jeg gjorde det mest for å markere at vi må kunne tulle litt også.

LAV PROFIL: Den nye programlederen ønsker ikke å henge ut noen av «Farmen»-deltagerne på sosiale medier. Foto: Espen Solli

Forlot gården

Innspillingen av «Farmen» startet i juli, og allerede i august skrev tv2.no at flere av deltagerne har forlatt «Farmen»-gården for å oppsøke andre i nærheten. Etter hva VG kjenner til skal dette skal dette ha pågått i flere uker, men i disse tider reagerte både kanalen og produksjonsselskapet mest på det faktum at de satte hele produksjonen i fare ved å bryte corona-reglene, ikke at de nødvendigvis brøt «Farmen»-reglene.

Situasjonen førte til at hele produksjonen ble stengt ned i drøyt 24 timer, mens alle i løpet av den tiden måtte testes for coronaviruset.

– Det vi avdekket var at flere av deltagerne ved ulike anledninger har vært i kontakt med personer utenfor produksjonen. Selv om ingen av dem viste symptomer på covid-19, mente vi det var riktig å stenge ned og raskt innføre enda strengere smitteverntiltak for å forhindre spredning av eventuell smitte, sa programdirektør i TV 2, Kathrine Haldorsen, den gang.

Programleder Mads Hansen måtte naturlig nok også ta grep.

– Jeg hadde et tydelig møte med både produksjonsselskapet Strix og kanalen, der jeg fortalte hvordan jeg mente det skulle løses, forteller han.

– Der var jeg sint

– Måtte du ta en runde med deltagerne selv også?

– Ja. Jeg tror både TV-seerne og deltagerne får se en side av meg som de ikke har sett før. Der var jeg sint. Jeg blir nesten aldri sint, hverken privat eller på TV. Til og med mine aller nærmeste vil se en helt ny side av meg der.

– Så dette blir en del av programmet?

– Ja, det kommer på TV. Og når man ser det, og hvordan vi løste det, så både håper og tror jeg at det vil gi en preventiv virkning, sier «Farmen»-programleder Mads Hansen, som avslører ikke bare én, men kanskje to, mulige romanse i årets sesong – selv om det er for tidlig å si noe om det ender i noe eller ikke.

– Jeg er spent selv, jeg. Jeg håper på en romanse selv, det hadde vært gøy og det er bra TV. Vi har snakket om det og diskutert det, og nå ser de ut som at det kanskje er noe nytt i emning også. Kanskje vi får enda en romanse? Hvem vet? Potensialet er der, ja, sier han til VG.

Publisert: 20.09.20 kl. 12:59

