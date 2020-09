TOPPBLOGGER: Anna Rasmussen, her på en av sine mange blogg-selfies. Foto: PRIVAT

Anna Rasmussen legger ned bloggen for godt

Anna Rasmussen (24) har skrevet sitt aller siste blogginnlegg.

Ti år etter at hun startet å blogge, som gravid 14-åring, setter Rasmussen punktum.

– For min del så er det flere grunner til at jeg valgte å legge bort bloggen nå, men de viktigste punktene er vel kanskje at inntektene mine i større og større grad kommer fra andre kanaler, og det er likevel bloggen som tar mest tid, og som gir mest unødvendig stress, sier Rasmussen til VG.

Influenceren, tidligere kjent under navnet «MammatilMichelle» skriver denne uken på bloggen at hun skal fortsette å dele mye med sine følgere, men altså i andre sosiale kanaler.

«Mine dager som blogger er nå over. (...) Jeg skriver mine siste ord her inne med stolthet og takknemlighet», lyder det fra 24-åringen.

Rasmussen har hatt pauser også tidligere, men nå slutter hun for godt, forsikrer hun. Hun forklarer at hun endelig er selvsikker nok til å distansere seg fra plattformen som har vært hennes liv så lenge.

– Jeg har mer eller mindre vært borte fra bloggen det siste året. Bloggen har gitt meg utrolig mange muligheter, det er det ingen tvil om, men det føles riktig å legge den bak seg, sier hun til VG.

«For meg handler det alltid om å gi alt eller ingenting. Og derfor stopper jeg her. (...) Jeg har alltid trodd at jeg enten må være mamma-anna eller blogg-anna, men for første gang har jeg klart å finne en sikkerhet inni meg på at Anna i seg selv, er mer enn bra nok for menneskene rundt meg», runder hun av sitt aller siste blogginnlegg.

Ønsker enda et barn

I dag er Rasmussen mor til tre – og gift. Hun har en travel hverdag.

– Samtidig ønsker meg sårt en liten til i familien, sier hun til VG.

Rasmussen har delt med sine følgere fortvilelsen over at det ikke er lett å få oppfylt drømmen om enda et barn.

– Jeg har mistet fire ganger det siste året, og tror ikke kroppen min har godt av alt stresset bloggen har ført med seg i alle disse årene.

Hun skal imidlertid fortsatt leve av inntektene fra Instagram og Snapchat.

– Men det blir selvsagt mindre enn tidligere. Jeg har hatt fryktelig mye i altfor ung alder, og har uten tvil gjort mye riktig med pengene mine. Det er nettopp derfor jeg har mulighet til å trappe ned nå når jeg har andre mål og ønsker for fremtiden.

EKTEPAR: Anna Rasmussen og Jan Lossius. Foto: PRIVAT

Influenceren føyer seg inn i rekken av andre kjente skandinaver som i år har valgt å legge ned bloggen, som Sophie Elise Isachsen (25), Julianne «Pilotfrue» Nygård (30), Alexandra «Kissie» Nilsson (29), Lene Orvik (33) og Kenza Zouiten Subosic (29).

– Hvorfor tror du så mange toppbloggere gir seg?

– Uten at jeg vet noe sikkert, så tror jeg jo at det kanskje er samme grunn som for meg til at flere andre også har lagt bort bloggen det siste året, svarer Rasmussen.

Utdanning

Hun forteller at bloggen nå er byttet ut med bøker. Hun skal ta flere eksamener i høst, og forhåpentligvis få en ferdig utdanning i fremtiden.

– Jeg ønsker å være et godt forbilde for barna mine, og faktisk kunne si til dem en dag at man trenger en utdanning, og kunne vise til at selv jeg snudde meg rundt og fullførte til slutt. Akkurat nå har jeg fokus på å fullføre videregående på nett, og etterpå skal jeg velge meg en utdanning.

Nylig deltok Rasmussen på et TV-prosjekt, som ennå er hemmelig. Men nettopp denne opplevelsen gjorde noe spesielt med henne.

«Jeg føler at denne TV-innspillingen ga meg mer enn noen psykologtime har klart», skriver Rasmussen, som har vært åpen om angst overfor sine følgere.

Hun bedyrer også at TV gir mersmak, og at det nok blir mer av det fremover.

