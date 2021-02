GODE TIDER: Kim Kardashian (40) og Kanye West (43) har vært gift i seks år Foto: Danny Moloshok / X01907

TMZ: Kim Kardashian søker skilsmisse fra Kanye West

Kim Kardashian skal ha levert inn skilsmissesøknaden for å tre ut av snart sju års spektakulært ekteskap med Kanye West.

Flere medier melder at skillsmissepapirene er levert - fra Kim Kardashian. Det var kjendisnettstedet TMZ som var først ute til å melde nyheten fredag. De siterer anonyme kilder.

Også Variety, som siterer en representant for Kardashian, og kjendisnettstedet Page Six skriver at ekteskapet mellom Hollywoods superpar er umiddelbart forestående. Sistenevnte siterer «flere» anonyme kilder.

«De holder en lav profil om dette, men de er ferdige», siterer nettstedet en kilde Page Six.

Ifølge Page Six har Kardashian hyret inn en skilsmisseadvokat. Ifølge Variety ber Kardashian om en delt omsorg for parets fire barn.

Kim Kardashian (40) og Kanye West (43) har vært gift i seks år, og vært sammen i åtte. Sammen har de fire barn. Kardashian og West har fire barn sammen, North, Chicago, Psalm og Saint.

Kanye Omari West er en allsidig mann, med lang musikkarriere, som rapper, sanger, låtskriver, plateprodusent, og han er designer, og politiker.

Spekulasjoner i lengre tid

Amerikanske medier har lenge spekulert i at stjerneparet kommer til å skille seg, etter nærmere 7 år som ektefeller.

Paret skal ga gått til ekteskapsrådgivning og bor på forskjellige steder.

Hverken Kim Kardashian eller Kanye West så langt har uttalt seg om spekulasjonene om skillsmisse eller om den endelige skillsmissesøknaden.

Trøbbelet i ekteskapet skal ha foregått over tid. Det var under Kanye Wests korte presidentkampanje i juli 2020 at han fortalte om problemene mellom dem.

Kanye West på Twitter: Sa han vil skille seg fra Kim Kardashian

Ikke lang tid etterpå snakket Kim Kardashian ut om ektemannens bipolare lidelse.

– De som forstår psykisk sykdom vet at familien rundt er maktesløse såfremt vedkommende ikke er mindreårig, fortalte hun i en Instagram-story.