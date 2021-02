Kim Kardashian søker skilsmisse fra Kanye West

Kim Kardashian har levert inn skilsmissesøknaden for å avslutte snart syv års spektakulært ekteskap med Kanye West.

Flere medier melder at skilsmissepapirene er levert – fra Kim Kardashian. Det var kjendisnettstedet TMZ som var først ute til å melde nyheten fredag.

Talspersoner fra Los Angeles Superior Court og Kardashian-familien bekrefter dette senere overfor Reuters.

«De holder en lav profil om dette, men de er ferdige», siterer nettstedet Page Six fra en anonym kilde med nærhet til familien.

Ifølge Page Six har Kardashian hyret inn en skilsmisseadvokat. Variety skriver at Kardashian ber om delt omsorg for parets fire barn.

Kim Kardashian (40) og Kanye West (43) har vært gift i seks år, og vært sammen i åtte. Sammen har de fire barn – North, Chicago, Psalm og Saint.

Spekulasjoner i lengre tid

Amerikanske medier har lenge spekulert i at det gikk mot skillsmisse, etter nærmere 7 år som ektefeller.

Paret skal ga gått til ekteskapsrådgivning og bor på forskjellige steder.

Hverken Kim Kardashian eller Kanye West så langt har uttalt seg om spekulasjonene om skilsmisse eller om den endelige skilsmissesøknaden.

Trøbbelet i ekteskapet skal ha foregått over tid. Det var under Kanye Wests korte presidentkampanje i juli 2020 at han fortalte om problemene mellom dem.

Kanye West på Twitter: Sa han vil skille seg fra Kim Kardashian

Ikke lang tid etterpå snakket Kim Kardashian ut om ektemannens bipolare lidelse.

– De som forstår psykisk sykdom, vet at familien rundt er maktesløse såfremt vedkommende ikke er mindreårig, fortalte hun i en Instagram-story.

GODE TIDER: Kim Kardashian (40) og Kanye West (43) har vært gift i seks år Foto: Danny Moloshok / X01907

Ville bli president

Kanye Omari West er en allsidig mann, med lang musikkarriere, som rapper, sanger, låtskriver, plateprodusent, og han er designer. Han er også «litt» politiker, og stilte som presidentkandidat mot Donald Trump.

4. november 2020 innrømmet han nederlag i presidentvalget i USA, men antyder at han nå sikter mot valget i 2024.

Stammesedler med den profilerte hiphop-artistens navn var lagt ut i valglokaler i tolv delstater. Det er anslått at Kanye West kunne ha en velgerskare på rundt 60.000.

Kimberly Noel «Kim» Kardashian West er en amerikansk TV-personlighet, modell og skuespiller.

I september 2020 ble det kjent at realityserien Keeping Up With The Kardashians legges ned i 2021, etter 14 år og 20 sesonger.