DØDE I 97: Prinsesse Diana døde i en bilulykke i 1997, året etter hun ble skilt fra prins Charles. Foto: Jim Bourdier, AP / NTB

BBC skal granske Diana-intervju fra 1995: − Et skritt i riktig retning, sier prins William.

BBC sier de skal granske anklager om uetiske metoder brukt for å få i stand et kontroversielt intervju med prinsesse Diana i 1995. - Et skritt i riktig retning, sier sønnen, Prins William.

Jørn Pettersen

NTB

Oppdatert nå nettopp

I følge Sky News heter det i en uttalelse fra Kensington Palace at prins William ønsker en granskning velkommen.

– Et skritt i riktig retning, sier han.

I intervjuet som ble sett av over 22 millioner personer i Storbritannia, omtalte Diana sitt skrantende ekteskap med prins Charles for første gang.

STØTTER GRANSKNING: I en uttalelse fra Kensington Palace heter det at prins William ønsker en granskning rundt intervjuet med moren velkommen. Foto: Jack Hill/The Times / PA Wire

Dianas bror, Charles Spencer, har anklaget journalisten Martin Bashir for å ha vist ham falske dokumenter for å overtale søsteren til å delta i intervjuet.

les også Slik er den nye «Diana»

– Dette kan bidra til at sannheten rundt omstendighetene som ledet til dette intervjuet og avgjørelsene som ble tatt av de ansvarlige i BBC på denne tiden, heter det videre i uttalelsen fra Kensington Palace.

BBC skriver på egne nettsider at de går i gang med undersøkelsene rundt intervjuet umiddelbart.

– BBC vil til bunns i denne saken og har derfor oppnevnt en uavhengig granskingskommisjon, sier toppsjefen i BBC, Tim Davie.

Bashir blir også anklaget for å ha betalt ansatte rundt Diana til å spionere på henne. Han var en lite kjent journalist på den tiden han intervjuet Diana, men har siden hatt en suksessrik karriere.

OMSTRIDT: Martin Bashir er mannen bak det omstridte intervjuet med Diana. Nå vil BBC til bunns i hva som har skjedd i forkant av intervjuet. Selv er Bashir for tiden corona-syk. Foto: Ian West / PA Wire

Men ikke bare suksessrik – han har også vært omstridt. Han var også mannen bak en omstridt TV-dokumentaren fra 2003 om Michael Jackson.

Etter at dokumentaren «Living with Michael Jackson» gikk på lufta i 2003 – i en helt annen form enn det Jackson mente han var blitt forespeilet – tente Michael på alle plugger. Saken endte i retten.

les også Prins Harry: Redd Meghan skal bli den nye Diana

I 2013 skapte Bashir også overskrifter da han sluttet som nyhetsanker for TV-kanalen MSNBC etter å ha kalt den republikanske visepresidentkandidaten Sarah Palin en «idiot av første klasse».

Bashir er nå ansatt i BBC hvor han har religiøse temaer som sin hovedoppgave.

Publisert: 18.11.20 kl. 18:44 Oppdatert: 18.11.20 kl. 23:18