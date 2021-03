BRØDRE: Prins Harry og prins William i 2018. Foto: TOBY MELVILLE / X90004

Prins Harry og prins William har snakket sammen

Det opplyser CBS-programleder Gayle King.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Samtalen skal imidlertid ikke ha ført til noen løsning.

Gayle King, som også er nær venninne av Oprah Winfrey, uttalte på frokost-TV tirsdag at hun har vært i kontakt med prins Harry.

– Vel, det er ikke det at jeg prøver å bringe nyhetene her, men jeg ringte dem faktisk for å høre hvordan det står til. Og det er sant. Harry har snakket med sin bror, og han har også snakket med sin far. Det jeg fikk vite, var at disse samtalene ikke var produktive. Men han er glad for at de har startet en dialog, forklarte King, ifølge Daily Mail.

Artikkelen oppdateres.

Prins Harry uttalte i TV-intervjuet med Oprah Winfrey søndag for en uke siden at rasisme var en vesentlig del av årsaken til at de valgte å flytte fra England til USA. Hertuginne Meghan uttalte på sin side at det før hun fødte sønnen Archie, skal ha blitt gjort et nummer av hvilken hudfarge parets kommende barn ville få.

Intervjuet har skapt massive oppstandelse, satt store følelser i sving hos folket – og satt seerrekorder. Det er tydelig for alle at forholdet mellom prins Harry, hans kone og resten av kongehuset er betent.

Torsdag i forrige uke stilte prins William (38) og hertuginne Kate (39) på et offisielt skolebesøk. Prinseparet var ordknappe overfor pressen, men William svarte på et direkte spørsmål om hvorvidt kongehuset er rasistisk.

– Vi er absolutt ikke en rasistisk familie, lød det fra William, som samtidig opplyste at han ikke hadde snakket med sin bror etter at Oprah-intervjuet som ble sendt fire dager tidligere.

– Men jeg har planer om å gjøre det, uttalte han.