FÅR TYN: Daniel Viem Årdal og Inger Cecilie Grønnerød har begge vært delaktig i heftige krangler inne på «Farmen»-gården, og får kjeft fra illsinte seere. Grønnerød fikk også nylig dette brevet tilsendt i posten.

«Farmen»-deltagere får truende brev og meldinger: − Helt uakseptabelt

Én «Farmen»-deltager fikk nylig et brev i posten der hun sammenlignes med Nord-Koreas statsleder og diktator, Kim Jong-un. Hun er ikke alene i hatet fra seerne.

«Farmen» har rullet og gått på TV-skjermen i snart fem uker denne høsten, og så langt har det vært flere konflikter og mye drama på gården i Hønefoss. Spesielt utsatt har Inger Cecilie Grønnerød (47) og Daniel Viem Årdal (30) vært, som begge fremstår ganske direkte på TV – og som i tillegg har et ganske dårlig forhold seg imellom.

Det har gitt seg utslag i at de begge føler seg dårlig fremstilt på TV-skjermen. Det igjen, har gitt utslag i krasse meldinger på sosiale medier spesielt. Nylig fikk Grønnerød også tilsendt et brev i posten, der det sto følgende (VG har redigert skrivefeilene i brevet, jour. anm.):

«Du kan sammenlignes med en diktator. For eksempel Nord-Korea. Like blåst i hjernen som Donald Trump. Hjernen din knapt sagmugg eller en våt svamp i topplokket ditt. Du er falsk som faen. Én ting, hundre prosent, hadde ett av våre barn hatt deg som lærer etter å ha sett Farmen, ville vi forlangt å flytte barnet til en klasse du ikke underviste i».

«Farmen»-deltageren selv synes brevet er skremmende.

– Jeg har snakket med en politietterforsker, som sier at det ligger mye hat i det brevet. Kommer det mer, så blir nok dette en politisak. Jeg lo litt av det det først, men ble mer spak da politiet sa de så alvorlig på det. Personen mener at ordlyden tyder på at er snakk om hat og at når noen gjør seg så mye flid med et brev som her er det lagt mye ressurser i å hate deg. Det er trist, for dette er en konkurranse – og da er det rart at noe kan legge deg for hat på den måten, sier hun til VG.

Hun mener at TV 2 og produksjonsselskapet Strix har et ansvar oppi alt.

– «Farmen» skal egentlig være et familiekonsept, det skal være hyggelig – og det er fryktelig mange hyggelige ting de kan vise i løpet av en uke. Men så velger de konfliktene. Det man har vært dårlige på å vise er er at vi oftest jobber side om side ti minutter etter disse konfliktene. Det samme gjelder mediene og sakene det skriver for å bygge opp under alt – det er misbruk av mennesker, mener 47-åringen, som understreker at VG også er med på å bygge opp om disse konfliktene.

Også Daniel Viem Årdal har fått mye tyn denne høsten. VG har sett en av kommentarene Årdal referer til, og som han har hengt seg spesielt opp i.

«Han Daniel er så jævlig stygg at fy, det eneste de kan gjøre er å trekke ut neglene hans og binde ham fast i krokene han skulle sabotere. Fy, for en klyse av en mann», står det.

– Jeg får meldinger om at ingen i Norge liker meg, og at det ikke går an å være så idiot som meg. Men de som skriver sånt gjemmer seg ofte bak skjulte brukere eller falske profiler. Det sier mer om dem enn om meg. De får bare holde på, jeg bare ler av det. For meg går det fint, men det er verst for familien min, sier han til VG.

– Her støtter jeg Daniel hundre prosent. Hverken barna, foreldrene mine eller mannen min synes dette er hyggelig, ikke vennene mine heller. Folk kjenner meg ikke igjen på skjermen, noen synes det er helt sykt. Det er verst for dem rundt oss, sier Grønnerød – som også har opplevd å få det som kan minne om trusler i innboksen.

STYGGE ORD: «Du kan sammenlignes med en diktator», står det blant annet i brevet Inger Cecilie Grønnerød nylig fikk tilsendt. Foto: Privat

– Ja, og det mest alvorlige er de som skriver ting som at de har lyst til å drukne deg. Det var det jeg sa til politiet og, at hvis noen snakker om «fysiske» ting, da begynner jeg å reagere. Folk trekker slutninger rundt mine personlige egenskaper ut fra hva de ser på en skjerm.

Daniel Viem Årdal mener, som Grønnerød, at TV 2 burde tatt mer ansvar.

– Jeg får ekstremt mye hat og er nok ikke fremstilt så bra. Jeg har tenkt at de kanskje vil snu til noe mer positivt etter hvert, men da er det virkelig på tide at det skjer snart. Jeg har vist mange positive sider der inne, men de har klippet meg som en drittsekk. De som kjenner meg vet at jeg er en snill og fin fyr, selv om jeg er glad i å diskutere.

«FARMEN»-KLARE: Disse 14 deltar i høstens «Farmen». Fra venstre: Nils Kvalvik (ute), Sindre Nyeng, Wiktoria Rønning (ute), Thor Haavik, Karianne Kopperstad, Daniel Viem Årdal, Karianne Vilde Wølner, Kjetil Kirk, Raymond Røskeland, Jostein Grav (ute), Sanna Khursheed (ute), Lene Egeland Hogstad (ute), Inger Cecilie Grønnerød og Tove Moss Lohne. Foto: Espen Solli

– Har du snakket med TV 2 om disse tingene?

– Nei, jeg har ikke det. Men jeg håper de tenker litt på meg også, at de snart fremstiller meg sånn som jeg faktisk er og at de ikke bare tar med diskusjoner og alt det negative. Seerne får sjelden se hele sammenhengen. Jeg håper at det snur. Jeg jobber i butikk, og de som kommer bort til meg er utelukkende positive, det er de som gjemmer seg bak et tastatur som slenger dritt.

Grønnerød er enig.

– TV 2 har stilt lite opp for oss når det gjelder det her. De burde egentlig «ryddet» litt for meg og Daniel, de har brukt oss litt kynisk.

– Mener du da at TV 2 burde «ryddet» litt for dere på skjerm eller i etterkant?

– Begge deler, egentlig. De burde «ryddet» litt i hvordan det fremstilles, for vi har ikke bare vært kyniske og slemme.

TV2: – Trist og uakseptabelt

VG har stilt TV 2 en rekke spørsmål i forbindelse med utsagnene fra de to «Farmen»-deltagerne. Programredaktør i kanalen, Kathrine Haldorsen, mener at de begge har vært fine deltagere.

– Det er veldig trist, og helt uakseptabelt, at de har mottatt hatefulle meldinger. «Farmen» er et underholdningsprogram, et sosialt spill, og med en ganske stor premie til den som vinner. Det er innenfor dette spillets regler å bryte med enkelte normer vi hellers holder høyt i det virkelige liv. At noen velger å gjøre det i spillet på «Farmen»-gården er ikke en direkte avspeiling av hvem de er som mennesker i sine hverdagsliv, sier hun til VG.

Haldorsen understreker at kanalen jobber hardt med å få programmene til å bli en god blanding av gårdsliv, vennskap, spill, konkurranse, mestring, glede og utfordringer.

– Vi jobber også hele tiden for å få vist flest mulig sider av deltagerne, og å fremstille det som skjer på gården på en så korrekt måte som mulig.

Noen er der for opplevelsens skyld, andre for å få venner, mens noen også er der for å vinne og for å spille spillet, mener hun.

– Det er naturlig at de som har spillet i fokus får mye oppmerksomhet når det er spillet og konkurransen som er tema i programmene. Det er naturlig for oss at det blir innhold i programmene, men vi passer samtidig på å vise andre sider av dem også. Daniel fikk for eksempel vist seg fram som en god læremester for Wiktoria i baklengsstuping.

Men:

– Det sier seg selv at det er veldig mye som aldri blir vist på TV. Vi filmer førti minutter for hvert minutt som blir vist i programmene, forklarer programredaktøren.

30 år gamle Årdal understreker at han selv tar de hatefulle ytringene fint, men at kanskje ikke alle ville tatt det like bra som ham selv.

– Jeg kunne ønske noen av og til tenkte på om det var deres barn som fikk det hatet der mot seg. Hos meg preller det lett av, for jeg bryr meg ikke om hva folk tenker om meg. Men det er nok ganske mange deltagere inne på «Farmen» som ikke er sånn. Andre i Norge også. Det er mange som kan ta seg nær av sånt.

– Har du fått bistand fra TV 2 etter at du kom hjem fra gården?

– Nei, men jeg hadde fått det hvis jeg hadde spurt. Jeg har jo nummeret til psykologen og kunne ringt henne når som helst. Men jeg har ikke noe behov for det, egentlig. Det er ikke sikkert folk mener det så vondt heller, men at de bare må «få det ut». Så går det utover meg, noe jeg egentlig er glad for - at det ikke går utover deltagere som kanskje ikke hadde tålt det. Ingenting går inn på meg, hadde det gjort det ville jeg ligget i grava allerede tror jeg, sier han til VG.

