IKKE LENGER SINGEL: Marte Flobergseter har fått kjæreste etter to og et halvt år som singel. Foto: Mattis Sandblad

«Farmen»-deltager Marte Flobergseter bekrefter ny kjæreste

Etter to og et halvt år som singel har reality-deltageren omsider funnet drømmemannen. – Jeg er veldig forelsket, sier hun.

Marte Flobergseter fikk mye oppmerksomhet i fjorårets «Farmen», før hun omsider måtte se seg slått av Agna Hollekvie (48) i tvekampgrenen «Bommen. Underveis fortalte den da single deltageren at hun fikk flere meldinger i innboksen fra menn som ville invitere henne ut, men hun forble likevel singel - fram til nå.

Nå bekrefter hun til VG at hun har fått seg kjæreste. Den utkårede heter Ole-Kristian Henriksen (25).

– Ja, det stemmer det. Det er snart én måned gammelt, 1. oktober er vel den offisielle datoen, sier hun til VG.

Henriksen er fra Vestnes, den samme kommunen der Flobergseter holder til. Den tidligere «Farmen»-deltageren har fram til nå vært singel i to og et halvt år.

– Det var på tide å få seg kjæreste nå. Jeg har alltid visst hvem han er, men vi møttes først «skikkelig» gjennom felles venner i sommer. Det føles veldig bra. Han er verdens snilleste person. Og det setter jeg stor pris på. Vi holdt en litt lav profil i starten, vi måtte jo prøve å finne ut om det var skikkelig match. Og det var det, gitt.

Ifølge 23-åringen jobber hennes nye kjæreste som elektriker på et båtverft. Hun legger ikke skjul på at hun har det svært bra om dagen.

– Jeg er veldig forelsket. Det ville vært kjedelig om ikke. Et av kriteriene mine var at han måtte like hund, så vi gjorde en «pakke-deal». Det var viktig for meg at han skulle like hunden min, og det har jeg sagt til ham hele tida. Det var det eller ingenting, sier hun med et smil.

Fortsatt får Flobergseter mye oppmerksomhet fra karer - selv om «Farmen» for hennes del ligger et drøyt år tilbake i tid.

DEN UTKÅREDE: Ole-Kristian Henriksen er Marte Flobergseters nye kjæreste. Han og Flobergseters hund Nano ble raskt gode venner. Foto: Privat

– Det er egentlig nokså voldsomt ennå. Men jeg får jo håpe at det roer seg litt nå.

– Hvordan tar kjæresten din det da?

– Jeg er ganske åpen med ham og viser ham alt. Så det har ikke vært noe problem i det hele tatt, forteller den nyforelskede 23-åringen til VG.

