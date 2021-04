INFLUENCER: Isabel Raad er en av Norges største influencere. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Influencer Isabel Raad og kjæresten: − Planen er å flytte sammen i mai

I en youtubevideo forteller Isabel Raad at hun og kjæresten har planer om å flytte sammen til utlandet.

Av Siri Berge Christensen

Influencer Isabel Raad har den siste tiden postet en rekke Youtubevideoer av seg selv og hennes britiske kjæreste på ferie i Maldivene.

Raad er en av Norges største influencere og har 271.000 følgere på Instagram, og nesten 48.000 abonnenter på Youtube.

I en video publisert søndag røper hun og kjæresten at de har planer om å flytte sammen til utlandet i nær fremtid.

Det er under en spørsmålsrunde at paret svarer på en rekke spørsmål, blant annet: «Når skal dere flytte sammen?».

– Mai forhåpentligvis, svarer kjæresten.

– Planen er å flytte sammen i mai. Vi får se når i mai, jeg tror det kommer til å bli mot slutten. Vi har ventet på å gjøre dette, sier Raad.

Nøyaktig hvor de har tenkt å flytte røper de ikke, men Raad sier det hverken kommer til å bli i Norge eller Storbritannia.

Raad har tidligere delt på egne kanaler at de to ble kjærester på nyttårsaften i Dubai i fjor.

Utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige frarådes av regjeringen, og tidligere i år mottok hun massiv kritikk for å reise under pandemien.

I februar forsvarte hun reisingen med at hun besøkte kjæresten sin.

– Uten videre bortforklaring har jeg bestemt at jeg reiser bort for å være med den jeg elsker i en periode. Ettersom vi ikke slipper noen inn i Norge nå og ingen andre hvor lenge det vil vare, velger jeg å reise ut for å være med kjæresten min på ubestemt tid, skrev hun i en Instastory 30. mars.

Det har ikke lykkes VG å få en kommentar fra Raad i denne saken.