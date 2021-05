SLAPP UNNA: Veronica Westhrin har brukt munnbind når hun har vært i nærheten av familien. Foto: Privat

NRK-profil: Familien ble coronasmittet etter vaksinering

Veronica Westhrin, NRKs korrespondent i Washington D.C, er fullvaksinert. Det er også ektemannen Gunnar Wåsjø Simonsen, men både han og barna fikk påvist corona.

– Det har jo vært litt skummelt, men det går veldig bra med alle sammen og det ser ut til at vi er på vei ut av det. Men dette viser hvor viktig det er at alle som får tilbud om vaksinen, tar den, sier Westhrin på telefonen fra USAs hovedstad.

Det var i forrige uke at ektemannen kjente symptomer på corona – hele familien testet seg, og både han og barna fikk positive prøvesvar. Westhrin som også er vaksinert har sluppet unna.

– Barna har hatt typiske symptomer som barn gjerne får, veldig milde reaksjoner som for eksempel rennende nese.

Flyttet ned i kjelleren

Westhrin har en datter på åtte år og en sønn på fem.

Siden det var bare hun i familien som ikke var smittet, var det naturlig at det var Westhrin som ble nødt til å holde seg unna resten av familien.

– Jeg har holdt avstand, og har sovet nede i kjelleren og brukt munnbind når jeg har vært rundt dem.

Selv om både ektemannen og Westhrin ble fullvaksinert tidligere i år har de fortsatt å følge smittevernreglene og forsøkt å være forsiktige.

De ble vaksinert med pfizer som har en effektivitetsprosent på 91,3 prosent.

– Vi har vært trygge på at dersom vi fikk dette viruset, så ville vi ikke bli alvorlig syke nettopp fordi vi er vaksinert. Men det var fortsatt en mulighet for at vi kunne bli smittet – derfor har det vært viktig for oss å fortsette å være forsiktige.

Hardt rammet

USA har vært et av de landene som har vært hardest rammet av corona – og over en halv million amerikanere har mistet livet gjennom pandemien.

Hver dag blir det nå satt et sted mellom to til tre millioner vaksinedoser rundt omkring på amerikanske sykehus, apoteker, massevaksineringshaller og legekontorer.

Det har gitt raske resultater, og hele 43 prosent av amerikanere har nå fått første dose av vaksinen, og 38 prosent av voksne over 18 er fullvaksinert.

Likevel mener forskere at 70–85 prosent av amerikanere må være immune for at viruset skal slutte å spre seg. Nettopp derfor mener Westhrin at det er så viktig at så mange som mulig vaksinerer seg.

– Jeg kan ikke forstå at folk ikke vil ta vaksinen. Den er trygg og effektiv, og selv om mannen min fikk påvist corona vet vi ikke hvordan han ville ha reagert hvis han ikke hadde hatt vaksinen.

-Igjen, dette viser bare hvor viktig det er at folk tar vaksinen nettopp for å unngå alvorlig sykdom og ikke minst hindre spredning. Jo flere som vaksinerer seg, jo bedre vil vi lykkes med å bygge immuniteten og å bekjempe viruset. Jeg vil absolutt oppfordre alle til å vaksinere seg.