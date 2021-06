FAST & FURIOUS: Den norske fotografen føler seg beæret over hvor tett på han har kommet på stjerneskuespilleren Vin Diesel det siste halvåret. Foto: Olav Stubberud

Norsk stjernefotograf med forside i verdenskjent magasin

Olav Stubberud har fotografert kjendiser som Drake (34), Halsey (26) og G-Easy (32). Nå har 29-åringen fra Rykkin i Bærum landet forsiden til Men’s Health med Vin Diesel (53).

Et blikk over nordmannens Instagram viser en stjernespekket hverdag og en følgerskare på nesten 150.000.

På det nyeste innlegget viser programlederen Jimmy Fallon (46) frem bildet Stubberud har tatt av «Fast & Furious»-skuespilleren, Vin Diesel. Det ble vist under en sending av The Tonight Show på NBC foran flere millioner amerikanske seere.

Fotografen forteller til VG i en e-post at Diesel er en av de beste han har jobbet med og skryter av medmenneskeligheten hans:

– Vin er ekstremt familiebasert i alt han gjør, så han tar vare på alle rundt seg.

De siste seks månedene har Stubberud fulgt Diesel tett, og er en av få som har kommet så nærme stjerneskuespilleren.

– Det er så og si ingen som har vært rundt Vin og dokumentert, skriver han.

– Så det er en ære å få innpass på måten jeg har fått, fortsetter Stubberud.

Stor fan av stjerneskuespilleren

Fotografen har vokst opp med «Fast & Furious»-filmene og er en stor fan av Diesel. Derfor har arbeidet med superstjernen vært en sterkere opplevelse enn de fleste han har hatt gjennom karrieren.

Likevel er Stubberud klar på at han egentlig bryr seg lite om stjernefaktoren i jobben sin:

– Når man brekker alt ned, så er er alle mennesker, og min jobb er å dokumentere menneske, med en touch av fasaden man kjenner til utad, forteller han.

Diesel forteller hvor godt han likte fotoshooten i et innlegg på sin egen Instagram.

Karrieren tok av i tenårene

Allerede som tenåring opplevde Stubberud suksess med bildene sine, noe som ledet til jobben som turnéfotograf for DJ’en Kygo (29) og artisten Justin Bieber (27) tidlig i tjueårene.

Siden da har porteføljen og fotografens egen stjernestatus blitt større og større.

Til VG forteller han at de siste årene og rundene rundt jorden er litt uklare, så fort som turneringen gikk. Det gjør det også vanskelig å trekke ut de mest minnerike opplevelsene:

– Alle er så sykt forskjellige og spesielle på hver sin måte, forteller Stubberud.

Men oppstarten med den da ferske DJ’en Kygo, eller Kyrre Gørvell-Dahll, er kanskje noe av det han husker best:

– Kygo kommer alltid til å skille seg ut da det var den første store reisen som starta mye av det jeg gjør nå, sier han.

– Det å være med å vinne og feile der var unikt, fortsetter han.

Store planer fremover

Til tross for at nordmannen ikke er på turné er han fortsatt travel. Ikke at det er noe nytt, da stjernestatusen har kommet av mer enn bare bildene hans.

I 2016 debuterte han som badetøydesigner med merket Maranga som en videreføring av basic-konseptet Stubberud allerede hadde jobbet med en stund. Siden den tid har det utviklet seg til blant annet kryptokunst.

Nå jobber han med enda et prosjekt under det samme konseptet:

– Jeg jobber mot en utstilling i September som har vært et langt prosjekt for meg, med navnet «basic.», sier han.

– Så forhåpentligvis så kan jeg vise at jeg kan enda mer enn det dere har sett til nå, avslutter Stubberud.