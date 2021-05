GJENFORENT: Vennegjengen fra TV-serien «Friends» er gjenforent for å spille inn «#The reunion» som vises på HBO Max i dag. Foto: Warner Bros

Avslører flørt mellom «Ross» og «Rachel» i virkeligheten

50 millioner amerikanere satt spikret foran TV-en da Ross og Rachel rundet av ti år på skjermen med et hett kyss i 2004. Nå avslører skuespillerne at det var sterke følelser mellom dem også i virkeligheten.

Av Lara Rashid

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Torsdag har «Friends»-gjenforeningen premiere på HBO Max.

Her avslører Jennifer Aniston og David Schwimmer, som spiller Rachel og Ross i serien, at det var romantiske følelser mellom dem i virkeligheten også, skriver TMZ.

Veldig forelsket

«På et tidspunkt var vi begge veldig forelsket i hverandre, men vi var som to skip som passerte hverandre i natten fordi en av oss alltid var i et forhold», sa Schwimmer, ifølge TMZ.

Han forklarer at det aldri skjedde noe mellom dem fordi de respekterte hverandres forhold.

Aniston sier i programmet at hun husker hun fortalte Schwimmer at «det er skikkelig nedtur om vårt første kyss blir i serien! Også ble vårt første kyss på kafeen».

AV OG PÅ: Gjennom ti sesonger hadde Ross og Rachel et «av og på»-forhold. Foto: WARNER / HANDOUT / REUTERS

Schwimmer sier videre at han og Aniston holdt følelsene mellom seg platonisk, en uttalelse som får Matt LeBlanc, som spiller Chandler i serien, til å hoste og si «Bullshit». Men han legger fort til at han bare tuller.

Smelly Cat med Lady Gaga

I tillegg til den angivelige romansen, kjørte Lisa «Phoebe» Kudrow reprise av den berømte sangen «Smelly Cat» – i sofaen på stamkafeen til vennegjengen.

Et halvt minutt etter at Kudrow begynner å synge, kommer selveste Lady Gaga inn med en egen gitar og stemmer i.

17 år etter den siste episoden ble sendt strømmes fortsatt serien daglig av unge og gamle. De seks stjernene har allerede tjent seg styrtrike – og millioner av kroner strømmer fortsatt inn på kontoene deres på grunn av den populære TV-serien.