LONDON: Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon onsdag.

Kronprins Haakon om Märtha Louises TV-intervju: − Kjenner meg igjen i noe

Kronprinsparet møtte pressen i London onsdag.

Der ble kronprins Haakon (49) konfrontert med prinsesse Märthas (51) ferske uttalelser på svensk TV nylig, der hun gikk hardt ut mot pressen, og forklarte hvor vanskelig det har vært i alle år og stå i søkelyset.

Blant annet sa prinsessen at hun mener hun selv er den i Norge som har fått mest kritikk av media opp gjennom årene.

Aftenposten skriver at kronprinsen roste norsk presse for jobben de gjør og samfunnsoppdraget pressen har. Han uttrykte imidlertid en viss forståelse for sin søsters utspill.

– Men ja, klart jeg kjenner meg igjen i noe av det søsteren min sier, sa han.

– Da vi vokste opp, var det jo mye oppmerksomhet på oss og privatlivet vårt, og det kan oppleves som vanskelig det. Så jeg har en viss forståelse for det, uttalte kronprins Haakon.

Se utdrag fra intervjuet med prinsessen på VGTV:

I intervjuet med SVT uttalte Märtha at hun ser for seg muligheten til å gjenoppta kongelige plikter, som det før jul ble besluttet at hun skulle si fra seg.

Haakon forsikret ifølge Aftenposten onsdag at den nye ordningen skal beholdes «en stund».

– Så får vi se etter hvert hva tiden vil bringe.

Offisielt besøk

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit (49) er i London for å bidra til økt næringslivssamarbeid med fokus på grønn industri og teknologiutvikling, samt å styrke energisamarbeidet.

Fremme av norsk litteratur og musikk er også en del av programmet, opplyser kongehuset på sine nettsider.

Kronprinsparet ledsages av utenriksminister Anniken Huitfeldt (53), olje- og energiminister Terje Aasland (58) og næringsminister Jan Christian Vestre (36), samt en næringsdelegasjon.

De kongelige returnerer til Norge torsdag.

Prinsesse Märtha Louise har flere ganger reagert på pressen og det hun mener er en jakt på overskrifter og klikk.

Prinsesse Märtha Louise uttalte i SVT-programmet at den hun er sammen med, «alltid blir kritisert».

I et innlegg på Instagram før jul mente hun at medietrykket hun og forloveden Durek Verrett (48) har opplevd det siste året, minner henne om hva Ari Behn, som hun var gift med i 14 år før de skilte seg i 2016, opplevde.