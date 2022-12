BLIR BAK MURENE: Runar Søgaard.

Runar Søgaards prøveløslatelse utsettes etter bråk i fengsel

23 advarsler, ytterligere 11 rapporter om dårlig oppførsel og soning ved seks forskjellige anstalter medfører at Søgaard ikke får slippe ut etter at to tredeler av straffen er sonet. Han klager på vedtaket.

Det melder Aftonbladet.

Den 55 år gamle nordmannen – tidligere best kjent som predikant, i senere tid «livsstilscoach» og foredragsholder om lederskap, motivasjon og kommunikasjon – ble i 2021 dømt til ett år og åtte måneders fengsel for skatteunndragelse og bokføringsbrudd.

I tillegg fikk han 20 dagers soning for en betinget dom omgjort til ubetinget.

Han startet soningen i Svartsjö rett utenfor Stockholm på tampen av fjoråret. Men problemene har stått i kø.

– For hardt

Opprinnelig var det satt dato før Søgaards prøveløslatelse 9. januar 2023.

Ved godkjent oppførsel kunne den siste tredjedelen av soningstiden hans gjennomføres utenfor anstalt.

Ifølge Aftonbladet har imidlertid Kriminalvården – Sveriges svar på Kriminalomsorgen – bestemt at han må sitte inne i minst 25 dager til.

3. februar er dermed den nye datoen Søgaard kan håpe på å spasere ut av porten – med mindre hans klage på vedtaket tas til følge.

– Vi har bedt om at Kriminalvårdens vedtak overprøves. Vi mener at Kriminalvården har vurdert siktelsen mot Runar Søgaard for hardt, sier hans advokat Viktor Sultan til den svenske avisen.

– Plagsom jævel

Kriminalvården mener blant annet at Søgaard har opptrådt truende overfor personal i fengselet, noe han selv benekter. Søgaard sier han har vitner som kan bekrefte at han ikke har truet noen.

Videre ramser de opp åtte tilfeller av utilbørlig oppførsel hvor han ikke har vist hensyn til personalet, tre tilfeller av å ha motsatt seg sysselsetting, ni regelbrudd, én upassende oppførsel under transport og én vanskjøttet permisjon.

Aftonbladet møtte Søgaard på anstalten Beateberg i slutten av november. Da langet han ut mot Kriminalvården, og mente at de fabrikkerer saker mot ham – samt at dette er politisk forankret på høyt nivå i Sverige.

På spørsmål fra Aftonbladet om han ikke er redd for å bli stemplet som konspiratorisk, benekter Søgaard at han er det.

Han mener at han har vært på Socialdemokraternas radar i flere år, etter å ha publisert massiv kritikk mot partiet jevnlig.

– Mine politiske og sosiale artikler på Facebook har nådd mellom 200.000 og 800.000 lesere og jeg vet at de har innvirkning. En av artiklene har fått over 11.000 kommentarer, påpeker Søgaard.

I saken uttalte også en ikke navngitt ansatt i Kriminalvården at Søgaard ikke var blitt godt behandlet – og at han anses som vrang fordi han er bedre kjent med sine rettigheter enn de fleste innsatte er.

– Han har fått stempel som en plagsom jævel, og da synker også toleransenivået, mente kilden.

Isolasjon

I etterkant av Aftonbladets besøk ble Søgaard satt i isolasjon i nesten åtte dager, etter å ha blitt beskrevet som truende overfor personalet.

Han skal ifølge Kriminalvårdens rapport ha ringt på sentralvaktens intercomsystem «et uregnelig antall ganger».

Før dette har han sittet i isolasjon ved fire anledninger, samtlige under en time hver og alle knyttet til venting for å levere påkrevd urinprøve.

5. desember ble han flyttet til sin sjette og foreløpig siste anstalt, Storboda.

Ifølge Aftonbladet kan Søgaard klage til forvaltningsretten og deretter eventuelt lagmannsretten, dersom hans inneværende klage på utsatt prøveløslatelse avslås.