VONDT: Nora Haukland ble sendt til sykehus etter intense smerter i magen.

Nora Haukland er innlagt på sykehus: − Vondt

Nora Haukland (25) forteller om intense smerter nederst i magen, men legene vet ennå ikke hva som er galt, ifølge Haukland.

Influenceren har de siste dagene lagt ut flere innlegg på Instagram om at hun har blitt syk.

– Jeg har ikke så mye å legge til annet enn det jeg har skrevet. Jeg har enda vondt, skriver Haukland i en tekstmelding til VG.

Onsdag la hun ut at hun har vært hos endometriose endometrioseEndometriose er en tilstand hvor vev som ligner livmorslimhinnen, vokser utenfor livmorhulen. Dette medfører for mange smerter, og tilstanden kan hos noen gjøre det vanskelig å bli gravid. Ifølge Helsenorge.-spesialist, men at livmoren så bra ut.

«Men nå er jeg enda mer forvirret! Smertene er så intense, men finner ikke ut hvorfor. Har 39,5 i feber, grått meg i søvn av smerte – og jeg vil tørre å påstå at jeg har høy smerteterskel. Heldigvis fått sterke smertestillende, så det hjelper, selv om jeg blir veldig surrete og fjern. Livet akkurat nå!», skrev Haukland.

Et par timer senere la hun ut et nytt innlegg på Instastory fra en sykehusseng. Der skrev hun at hun hadde høy CRP CRPCRP-proteinet produseres ved celledød og typisk stiger det ved betennelsesreaksjoner i kroppen. Dette kan måles med en blodtest. CRP kan kun måle hvor mye betennelse som er i kroppen og si noe om hvor kraftig infeksjonen er, men den sier ingenting om hvor betennelsen sitter i kroppen. Ifølge Lommelegen., og derfor blitt sendt til sykehuset.

Så publiserte hun et innlegg:

«De siste to døgnene har vært preget av intens smerte i nedre mage. Vondt å ligge, vondt å stå, gå, spise, le, hoste. Smertene var så intense at jeg drømte at jeg ble torturert og skutt på eller trampet i hjel. Mange tårer og mye fortvilelse», skriver Haukland.

«Hos legevakten fikk jeg heller ingen svar, og følte meg ikke tatt på alvor, noe som er en ekkel følelse da jeg personlig sjelden er hos lege. Jeg dro til gynekolog i håp om svar, uten noen funn med ultralyd. Heldigvis så gynekologen smertene jeg hadde og sendte meg til sykehuset. Her har jeg blitt tatt så godt vare på.»

Videre skriver influenceren at de ikke har funnet årsakene til smertene, selv om de har gjort mange tester.

«Vi fant infeksjon i magen og på nyrene, men utelukker ikke endometriose, cyster eller annet, da det er i det området smerten ligger mest. Har fått mange meldinger og tips, jeg setter stor pris på det! Svarer når jeg klarer, nå er jeg veldig sliten og lei – god natt.»

«Snillegucci» om endometriose: − Du må bli sint før du får hjelp

I september fortalte influenceren at hun dater Marius Borg Høiby (25), sønnen til Mette-Marit.

– Ja, jeg dater jo Marius. Det er veldig hyggelig, sa Haukland til VG.

Nå har Høiby kommentert under innlegget til Haukland: «Pingla» med et rødt hjerte ved siden av.