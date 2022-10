NRKS PODKAST-STJERNE: Sofie Steen Isachsen (27), kjent som Sophie Elise.

Feil med Sophie Elise-tall på Podtoppen: − Svært synd

NRKs nye og omstridte podkastsatsning er utsatt for en teknisk glipp fra statskanalens side.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Podkasten «Sophie og Fetisha», med Sophie Elise og Fetisha Williams, ble lansert med stort rabalder en uke tilbake.

NRK var da raskt ute med å konstatere at tallene var høye, slik de hadde forventet.

Onsdag klokken 12 skulle fasit fra nyvinningens første uke foreligge, på podkast-hitlisten Podtoppen – som rangerer de mest populære podkastene i Norge som ikke ligger bak betalingsmur.

Podtoppen eies av NRK, Schibsted, Bauer Media, P4-gruppen og Moderne Media, og utarbeides av Kantar.

Tallene for de første to episodene er imidlertid ikke riktige, opplyser både NRK og Kantar til VG.

– Manuell feil

– Dessverre har det skjedd en manuell feil hos NRK som har ført til at podkastene «Sophie og Fetisha», «Eventyret om Vazelina Bilopphøggers», «I dødens spor» og «Millionærhjerne» viser mindre lytting enn reelt for uke 39, sier podkastsjef i NRK Petter Sommer.

– Dette var svært synd. Vi forstår at mange har interesse av å se de offisielle tallene for nettopp uke 39, da NRK hadde svært mange sterke nye titler, herunder «Sophie og Fetisha».

Både Sommer og seniorrådgiver Alexander Eidsæther i Kantar opplyser til VG at dataene skal prosesseres på nytt, så de får reelle tall for de fire podkastene som er rammet av feilen. De vil bli publisert separat.

– Selve nettsiden Podtoppen for uke 39 blir dessverre ikke oppdatert i første omgang, sier Sommer.

NRK forklarer feilen slik:

Når de lager og registrerer nye podkaster, lages det to «adresser» for hver av dem, til Kantars tallberegninger.

Den ene teller kun bruk på såkalte tredjepartsplattformer, som Spotify og Apple. Den andre inkluderer lytting til podkasten i NRKs egen app NRK Radio.

Kantar skulle hatt den siste, men fikk den første –ved en feil, ifølge NRK.

Og siden de ovennevnte podkastene kun er tilgjengelige i sin helhet på NRKs app, er det kun trailere for podkastene, på tredjepartsplattformene, som er registrert.

Som influencer har Sophie Elise uansett allerede kapitalisert godt på sin inntreden i NRK.

Ifølge statistikksiden Social Blade økte hennes Instagram-konto antall følgere med 44.301 onsdag forrige uke – da de første to episodene av «Sophie og Fetisha» kom ut, og det ble kjent at Sophie Elise nylig hadde vært innlagt i fem uker for avhengighet av beroligende piller, av typen Xanax.

Hun gikk dermed opp fra litt over 530.000 følgere til ca. 575.000.

– Jeg ønsker ikke å si noe om det, ut over at jeg selv var en av dem, sier Rune Lind, redaksjonssjef for NRK Underholdning.

Bare det siste drøye døgnet har Sophie Elise promotert minst åtte forskjellige produkter eller avsendere av disse på sin Instagram-story, noen av dem over flere poster.