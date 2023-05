Charles og Camilla krones: Nå skjer det i Westminster Abbey

Historisk øyeblikk pågår nå – kong Charles (74) og dronning Camilla (75) skal omsider få kronene på hodet.

Seremonien startet kl 12. VGTV sender direkte. Kong Charles og Camilla spaserte inn etterfulgt av åtte små gutter, såkalte «Pages of Honour», deriblant flere barnebarn.

Prins William og prinsesse Kates eldste sønn, prins George (9), har ærefullt oppdrag med å hjelpe til å bære kappen til sin bestefar.

Erkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, står for seremonien.

Om lag 2200 mennesker er på plass inne i Westminster Abbey. Her er oversikt over det som skal skje. Les også om det spesielle øyeblikket som skjermes for alle tilskuere.

TREDJE RAD: Prins Harry får ikke sitte foran.

REPRESENTERER NORGE: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit.

BLID: Prins Harry på vei inn i kirken.

PROSESJONEN: Kong Charles og dronning Camilla på vei til Westminstere Abbey.