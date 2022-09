Dronningens siste reise: Her fraktes kisten mot Edinburgh

BALMORAL/LONDON/OSLO (VG) Søndag formiddag forlater dronning Elizabeth Balmoral Castle i Skottland. Herfra legger hun ut på sin siste reise.

Klokken 11 norsk tid forlot en kortesje Balmoral-slottet på den skotske landsbygda. Med seg har de dronning Elizabeths kiste.

Herfra vil dronningen legge ut på sin aller siste reise, hvor folket vil få muligheten til å ta farvel.

Kortesjen, som består av en motorsykkel i front, etterfulgt av selve likbilen og ytterligere seks biler, vil kjøre østover i retning Aberdeen.

Først vil den imidlertid gå innom Ballater, som bare ligger 10–12 minutters kjøring fra slottet.

FORLATER BALMORAL: Her kjører likbilen som bærer kisten med dronning Elizabeth II.

– En venn og en nabo

VG er på plass i den skotske landsbyen og kan rapportere at mennesker fra hele Skottland har kommet for å ta avskjed utenfor Balmoral Castle.

I selve Ballater har folkemengder begynt å samle seg i landsbyen siden tidlig søndag morgen. Klokken 11 norsk tid har flere tusen mennesker møtt opp i den lille bygda.

– Hun har vært her hele livet mitt. Hun var som et familiemedlem, sier en tydelig berørt innbygger, Margareth Fenn, til VG.

– Det er viktig at folk får ta farvel. Det er fint hun gikk bort her, for dette stedet betydde så mye for henne, sier David Cobban.

Han er født og oppvokst i Ballater, og forteller at dronningen er svært spesiell for mange i dette området av Skottland.

Dronningen tilbrakte de fleste somre på den 50 000 mål store eiendommen i Aberdeenshire, vanligvis med sin ektemann Philip, som gikk bort i fjor.

Inntil nå har dronningen ligget i en eikekiste i ballsalen på Balmoral Castle, ifølge en ansatt ved palasset.

Kisten, som nå er på vei mot Edinburgh, er dekket av blomster fra eiendommen.

Cobban forteller at det vil bli en følelsesladet dag for den lokale befolkningen.

– Det vil være mye sorg her i dag. Mange har møtt henne eller jobbet for henne. Hun var ikke bare vår monark og dronning, hun var en venn og en nabo.

– Brøt helt sammen

Dronning Elizabeth II sovnet stille inn på Balmoral Castle torsdag 8. september 2022, med kong Charles og prinsesse Anne ved sin side. Tidligere på dagen ble det rapportert at legene var bekymret for dronningens helse.

To dager tidligere hadde dronningen mottatt Storbritannias nye statsminister, Liz Truss, i Skottland.

Cobban og kona Wendy forteller at de reagerte med sjokk da nyheten om dronningens dødsfall ble kjent.

– Vi brøt helt sammen. Det finnes ikke noe annet ord for det. Selv om vi visste at hun var skjør, virket hun munter da vi så TV-bildene fra tirsdag, sier David Cobban.

DØDE I SKOTTLAND: Dronningen sovnet stille inn ved sommerresidensen Balmoral Castle, nord i Skottland.

Lang rute

Fra Ballater vil kortesjen fortsette langs hovedveien A93 gjennom steder som Aboyne, Banchory og Drumoak.

Kortesjen ventes å kjøre med en fart på 20 miles i timen, rundt 32 kilometer i timen, gjennom tettbygde strøk, og dobbelt så raskt på landeveiene. Det er forventet en god del trafikk.

Klokken 12.20 er det ventet at kortesjen når Aberdeen på Skottlands østkyst, hvor det skal være en markering i Duthie Park. Fra Aberdeen fortsetter kortesjen mot Dundee, hvor den er ventet å nå frem klokken 15.

Kortesjen med kisten vil nå dagens siste destinasjon, Edinburgh, klokken 16 norsk tid. Der skal Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon og andre partiledere ta imot kortesjen i det den passerer det skotske parlamentet.

Dagens kortesje vil ende i Holyroodhouse-slottet i den skotske storbyen. Dette er den offisielle residensen for den britiske monarken i Skottland. Her vil kisten ligge over natten i det såkalte Tronerommet.

Mandag blir kisten tatt med til St. Giles-katedralen, hvor det vil være likskue, med åpen kiste, i 24 timer. Da vil vanlige skotter få muligheten til å ta sin avskjed med dronningen.

Tirsdag fraktes kisten videre til London med fly. Begravelsen av dronningen skjer i London mandag 19. september.

VG er også til stede i London, hvor stemningen virker roligere etter lørdagens travle innsettelse av kong Charles.

David og Wendy Cobban mener dronningens arvtager vil bli en god konge.

– Han har arvet mange av dronningens trekk og talenter, og er interessert i å hjelpe folk. Han har ventet lenge, og har blitt trent opp av den beste dronningen i historien.