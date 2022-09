AVSLUTTER: En ny forening ønsker ikke å videreføre prinsesse Märtha Louises beskytterskap. Her er hun sammen med forloveden Durek Verrett.

Ny forening bryter med prinsesse Märtha Louise

Foreningen for Muskelsyke avslutter samarbeidet med Märtha Louise. Det opplyser foreningen i en pressemelding.

– Prinsessen har alltid tatt sitt ansvar som beskytter på alvor og vist genuin interesse for det vi jobber med, men stadig flere medlemmer reagerer på Durek Verrets spekulative utspill om sin egen form for alternativ medisin og evner som shaman, sier foreningens leder Patricia Melsom i pressemeldingen.

– For FFM som representant for en rekke svært sjeldne nevromuskulære sykdommer med få eller ingen tilbud om medisinsk behandling, virker dette provoserende, utdyper hun.

Foreningen blir dermed den andre som ikke ønsker å fornye prinsessens beskytterskap. Fra før av har Epilepsiforbundet gjort det samme. Det skjedde i 2020, men ble først kjent i en NRK-sak denne uken.

VG har bedt kongehuset og prinsessens sekretær om kommentar til bruddet med Foreningen for Muskelsyke.

Den siste tidens medieomtale rundt prinsessen og forloveden har skapt mye diskusjon og uro i foreningen, påpekes det i pressemeldingen.

Sier de har mistet medlemmer

«Som representant for svært sjeldne diagnoser er vi avhengig av medisinsk forskning og utvikling og at vi har et tillitsforhold til fagmiljøet», står det.

«Mange av våre medlemmer stiller nå spørsmål ved å være medlem i en organisasjon som har en kongelig beskytter som støtter ulike former for alternativ medisin. Enkelte medlemmer har allerede sagt fra seg sitt medlemskap på grunn av denne saken», heter det videre.

«Sentralstyret i FFM har derfor tatt den tunge avgjørelsen om å avslutte vårt samarbeid med prinsesse Märtha Louise. Vi har satt pris på prinsessens engasjement og medfølelse, og takker for samarbeidet og den gode innsatsen hun har gjort for oss gjennom mange år», konkluderer FFM med.

Allerede onsdag sa foreningsleder Patricia Melsom til Dagbladet at de vurderte å bryte med prinsesse Märtha Louise. Noe de også har vurdert tidligere, men de har inntil nå valgt å fortsette.

– Noen av utspillene til Durek Verrett er uholdbare, sa leder Patricia Melson til avisen, samtidig som hun skrøt av støtten de har fått fra prinsessen.

Torsdag diskuterte sentralstyret i Foreningen for Muskelsyke om også de skulle trekke samarbeidet. Det opplyste organisasjons- og prosjektleder i foreningen, Tollef Ladehaug, til VG til torsdag formiddag.

Senere ble det klart at foreningen ønsket å informere kongehuset først, om sin beslutning.

Forbundsleder i Epilepsiforbundet Bente Langsø forklarte i et intervju med VGTV torsdag at konsekvensen av å droppe samarbeidet med Märtha Louise er at de får mindre oppmerksomhet i mediene, fordi mediene gjerne dukker opp på arrangementer hun er til stede på.

Epilepsiforbundet måtte vurdere om en fortsatt beskyttelse fra henne ville styrke deres sak.

Konklusjonen ble at det var det ikke. Derfor søkte de ikke om fem nye år med prinsessen som deres beskytter.

– En vanskelig vurdering var det vel ikke, sa Langsø til VGTV.