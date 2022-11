Slik gikk det med «Love is blind»-parene

Utroskap, skilsmisser, trekantdrama og offentlige krangler – å finne kjærligheten på TV er ingen dans på roser. Netflix-serien «Love Is Blind» har vist seg å være en suksess for enkelte – og en total katastrofe for andre.

I tre sesonger har Netflix’ store suksesserie, ledet an av superparet Nick og Vanessa Lachey, stilt det samme spørsmålet: Kan en elske noen kun for deres personlighet?