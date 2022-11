DØDE: Aaron Carter startet artistkarrieren som niåring. Lørdag døde han, 34 år gammel.

Nick Carter om lillebrorens død: − Hjertet mitt er knust

Backstreet Boys-stjerna åpner opp om forholdet til lillebroren og sier at han virkelig trengte hjelp.

Nick Carter, Backstreet Boy-artisten og storebroren til Aaron Carter som døde lørdag, har nå publisert et innlegg på Instagram søndag kveld.

– Hjertet mitt er knust i dag, skriver han.

Kjendisbrødrene har hatt et trøblete forhold. I 2019 ba Nick Carter om besøksforbud mot lillebroren etter det han forklarte var trusler fra ham.

Til tross for at forholdet dem imellom har vært komplisert, har kjærligheten til broren vært like sterk, forklarer han.

– Jeg har holdt fast ved håpet om at han en dag skulle finne en bedre vei, og eventuelt få hjelpen han så sårt trengte. Noen ganger vil vi gi noen eller noe skylden, men sannheten er at avhengighet og psykisk sykdom er det virkelige problemet her, skriver broren.

Carter skriver at han vil savne broren «mer enn noen kan ane».

– Nå får du endelig mulighet til å finne freden du aldri fant her på jorden, skriver han.

BRØDRE: Storebror Nick Carter og lillebror Aaron sammen i forbindelse med et intervju om TV-serien «House of Carters» i 2006.

Ga ut første soloplate som 9-åring

Aaron Carter ble for alvor kjent sent på 90-tallet.

Han var kjent for låten «I Want Candy» og «Sooner Or Later», og som broren til Nick Carter i popgruppen Backstreet Boys. Han var også på turne sammen med gruppen.

Carter hadde sin første soloopptreden som oppvarmer for Backstreet Boys da de spilte i Berlin i 1997. Da ga han også ut sin første soloplate – bare ni år gammel.

Et år senere hadde han solgt mer enn en million album i Europa og over 200.000 i Asia. Han andre album solgte enda mer, og etter det var han ofte å se på TV-kanalen Nickelodeon.