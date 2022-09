ANMELDTE EKSMANNEN: Bokaktuelle Abida Raja anmeldte ektemannen i 2020. Hun venter fortsatt på at saken skal blir avgjort av politiet.

Politiet etterforsker Abida Rajas eksmann for vold og overgrep

Abida Raja, som i boken «Frihetens øyeblikk» beskriver livet i et voldelig tvangsekteskap, anmeldte eksmannen i 2020.

Politiet har vært involvert i bokutgivelsen og de rådet forlaget J.M. Stenersen til å ikke fortelle om boken før utgivelse på grunn av Abida Rajas situasjon.

Et år etter at venstrepolitiker og tidligere statsråd Abid Raja kom med sin bok «Min skyld» – forteller nå hans storesøster Abida Raja om oppveksten i den samme familien i boken «Frihetens øyeblikk».

I boken, som er skrevet av VG-journalist Håkon Høydahl, forteller Abida Raja om en fortid med psykisk, fysisk og seksuell vold, og total sosial kontroll.

Raja har ifølge forlaget levd med ulike sikkerhetstiltak i mange år – og i boken beskriver hun flere episoder der politiet måtte kobles inn.

Senest i 2020 anmeldte hun eksmannen for vold og overgrep i nære relasjoner. Saken er fortsatt under etterforskning.

– Det har gått lang tid siden saken ble anmeldt sommeren 2020. Saken er grundig etterforsket, men dessverre venter Abida fortsatt på påtaleavgjørelse i saken. Jeg synes det er svært beklagelig at saken fortsatt ikke er påtaleavgjort, den burde ha vært avgjort for et år siden, sier Abida Rajas bistandsadvokat Hege Salomon til VG.

Hun understreker at den lange ventetiden har vært frustrerende og vanskelig for Abida.

Ektemannen er tidligere dømt for vold mot et familiemedlem.

– Det pågår en etterforskning. Jeg antar at boka fører til at det kan bli aktuelt med flere etterforskningsskritt. Han erkjenner ingen straffskyld for de påstandene som har kommet hans vei i den etterforskningen, sier eksmannens advokat, Javeed Shah, til VG.

– Hva var hans reaksjon på denne boken?

– Han synes ingenting om at påstander om ham brettes ut på denne måten. Han synes det hele er veldig trist, sier advokaten.

Oslo politidistrikt skriver følgende om kritikken mot saksbehandlingen i en melding til TV 2:

«Saken gjelder alvorlige straffbare forhold begått mot flere fornærmede over en svært lang tidsperiode. Det er en omfattende sak, og etterforskningen har vært tidkrevende. Politiet må bruke den tiden vi trenger for å komme til bunns i saken og vurdere om det er grunnlag for tiltale. Vi ser at saken nærmer seg ferdigstillelse hos oss i løpet av kort tid».