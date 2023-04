VITNE: DiCaprio har selv tilbakebetalt penger han fikk fra Jho Low for filmen «The Wolf of Wall Street». Nå vitner han mot den malaysiske forretningsmannen og artisten Pras Michel.

DiCaprio vitner i rettssaken mot Pras Michel

Skuespiller Leonardo DiCaprio var mandag det første av flere kjente vitner i rettssak mot den tidligere Fugees-rapperen.

Michel er anklaget for å ha deltatt i internasjonal økonomisk kriminalitet, sammen med den malaysiske forretningsmannen Jho Low.

I 2019 ble han siktet for angivelige ulovlige donasjoner til Barack Obamas presidentkampanje i 2012, samt lobbyvirksomhet mot Trump-administrasjonen i et forsøk på å stanse etterforskningen mot han og Low.

Det amerikanske justisdepartementet mente at pengene var stjålet fra det malaysiske formuefondet 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

The Washingtong Post og The New York Times avslørte i ettertid at 21 millioner dollar i utenlandske kampanjebidrag ble ført inn i presidentvalget til Obama.

Pras Michel har siden saken mot han startet ikke kunne reise internasjonalt. Low er også siktet, men foreløpig har Michel måtte møte alene.

Prakazrel "Pras" Michel, kjent fra 1990-tallets hiphop-gruppe Fugees, sammen med forsvarer David Kenner.

Innpass hos kjendiser

DiCaprio, som ikke er anklaget for noe selv, vitnet for juryen om sitt forhold til Low. Det handlet om hvordan Low brukte stjålne penger for å få innpass hos skuespillere, modeller og politikere i USA, skriver CNN.

Kanalen spekulerer i om den Oscar-vinnende skuespilleren er et strategisk vitne fra påtalemyndighetene for å vinne juryens oppmerksomhet med DiCaprios posisjon og karisma.

– Det er kanskje et dumt spørsmål, men hva arbeider du med? spurte aktor Nicole Lockhart i det vitneavhøret startet.

– Jeg er skuespiller, svarte DiCaprio.

Ifølge påtalemyndighetene ble DiCaprio og Low introdusert av stesønnen til den tidligere malaysiske statsministeren Najib Razak, som ble siktet i Malaysia i forbindelse med 1MDB-korrupsjonsskandalen.

DiCaprio fortalte om «en mengde overdådige fester», med flere kjendiser, på flere av disse deltok også Pras Michel.

DiCaprio fortalte juryen at han snakket med Low i 2012 om det pågående presidentvalget.

– Det var en samtale om hvilket parti han støttet, og jeg fortalte hvilket parti jeg støttet. Han fortalte meg at han eller en gruppe kom til å donere rundt 20 eller 30 millioner dollar til Demokratene.

– Jeg sa «wowo, det er mye penger», sa DiCaprio i retten ifølge CNN.

RETTSTEGNING: Fra U.S. District Court i Washington, der DiCaprio vitnet mot Jho Low og Pras Michel.

Hvitvasking i filmproduksjon

Low skal også ha tilbudt finansiering av en film for DiCaprio, noe hans advokater til slutt godkjente etter å ha bakgrunnsjekket Lows økonomi.

Aktor i saken hevder at Low hvitvasjet penger gjennom et Los Angeles-basert filmproduksjonsselskap, Red Granite Pictures.

Blant filmene er DiCaprios 2013-film «The Wolf of Wall Street». Skuespilleren takket Low ved navn da han tok imot en Golden Globe for sin rolle i filmen.

Low ga også penger til DiCaprios miljøstiftelse, vitnet han, ved å kjøpe et maleri på et innsamlingsarrangement og gi donasjoner gjennom andre forretningsenheter, skriver CNN.

DiCaprio sa i retten at han sluttet å snakke med Low i 2015, da en av hans ansatte oppdaget en artikkel som påstå at Low brukte ulovlig finansiering fra Malaysia og andre steder.

I 2016 startet påtalemyndighetene å beslaglegge eiendeler fra «The Wolf of Wall Street», samt et Picasso-maleri som en medarbeider av Low angivelig kjøpte med stjålne midler og gav til DiCaprio, skriver kanalen.

En talsperson for DiCaprio har tidligere sagt at skuespilleren arbeider med myndigheten for å returnere andre potensielle midler eller donasjoner.