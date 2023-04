POST-POP: Post Malone går Harry Styles i næringen på ukens singel.

Ukens låter: Lewis Capaldi, Sam Smith og Post Malone

… samt en lummer forsmak på partysommeren i Stavanger: Her er helgelyden.

Lewis Capaldi – «Wish You the Best»

Det er lett å gi en tommel opp for tittelen på Lewis Capaldis nye singel. Den genuint morsomme og sjarmerende skotske 26-åringen fortalte nylig åpent om hvordan Tourettes syndrom kan sette en stopper for karrieren hans, og det er umulig å ikke heie på ham i den kampen. Spørsmålet er imidlertid om han virkelig trenger å gi ut mer musikk. «Wish You the Best» er nok en klisjéfylt og poengløs ballade i Ed Sheeran-land, der Capaldi igjen får anledning til å være den sønderknuste, men ålreite ekskjæresten. Helvete, så kjedelig.

The National & Phoebe Bridgers – «Your Mind is Not Your Friend

Apropos kjedelig: Det finnes en del kandidater til Verdens Beste Kjedelige Band, men det spørs om ikke den Brooklyn-baserte kvintetten The National trekker det lengste strået. Bandet har perfeksjonert sine skarpe og syrlige snapshots av vår kavete moderne eksistens i snart 25 år, og niendealbumet «Two First Pages of Frankenstein» møtes med en viss forventning når det slippes om et par uker. Smakebiten «Your Mind is Not Your Friend» er en nådeløs skildring av depresjon («You inherited a fortune/ From your mother's side/ Your sister didn't get it at all/ She survived»). Det er solid i alle ledd, men gjestevokalisten Phoebe Bridgers skinner enda sterkere på det ferske Boygenius-albumet.

Post Malone – «Chemical»

Rapperen og r&b-sangeren Post Malone spiller i Oslo neste helg, og 27-åringen fra Syracuse, New York slipper ferskvare i ventetiden. På «Chemical» høres han ut som at han virkelig vil vise verden at han kan synge, med en Harry Styles-aktig poplåt i ryggen. Men Malone er ingen Harry Styles, i det minste ikke når det kommer til å skrive/plukke interessante popsanger. Dette uttrykket er vanskelig å hisse seg opp over – i noen retning.

Stavangerkameratene & Staysman – «Sommartid»

Hvis du har planer om å bli dridas, som det heter på folkemunne, i Stavanger i sommer, er dette trolig låten du bør jobbe mest med å memorere i forkant. «Supergruppen» Stavangerkameratene lengter etter å sitte i baris på utestedet Beverly, og jaggu er ikke Staysman innom med musikkhistoriens korteste og minst engasjerte vers. Hvis du ikke har planer om å bli dridas i Stavanger i sommer, er det nok fornuftig å styre langt unna denne.

Beharie – «Oh My God»

Vi holder oss i Stavanger, men i en litt mindre testosteron-herjet del av byen: Indiesoul-håpet Beharie har servert gode låter i flere år, og «Oh My God» føyer seg pent inn i rekken. Dette er skeletal og fengende poprock på sitt minst brautende – samtidig som hovedpersonen får rikelig plass til å boltre seg i lydbildet. Denne fyren vil prege den norske popvirkeligheten de neste 20 årene, mistenker man.

Sam Smith – «Kissing You»

For de av oss som vokste opp med Baz Luhrmanns «Romeo og Julie» – og det fabelaktige soundtracket til filmen – er det pussig å se at Sam Smith inkluderer sin versjon av Des’rees «Kissing You» blant sine bonuslåter til deluxe-versjonen av sitt ferske album «Gloria».

Originalversjonen byr tross alt på en av de sterkeste vokalprestasjonene på engelsk jord noensinne. Smith er ikke i nærheten av å kunne formidle låten med samme kraft. Men det låter pent, for all del.