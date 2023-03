I TENKSOM POSITUR: Ramón trenger knapt noen virkemidler for å lage musikk som berører.

Ukens låter: Ramón, Undergrunn og Calvin Harris & Ellie Goulding

... samt instrumentalrock som får hjernen til å utvide seg: Soundtracket til helgen er herved servert.

Undergrunn – «Klikk»

Oslo-sekstetten Undergrunns første livstegn i år skubber tankene tjue år tilbake i tid, til da 50 Cent og Dr. Dre eide verden med «In Da Club» i 2003. Uttrykket er ikke direkte ukledelig, og Marstein klinker fint til med enkelte velplasserte linjer, men nivået til de beste øyeblikkene på fjorårets selvtitulerte album er et godt stykke unna, både lyrisk og musikalsk.

Calvin Harris & Ellie Goulding – «Miracle»

Den skotske super-DJen og den engelske sangeren har samarbeidet ved to anledninger tidligere, med tett på 1,5 milliarder strømminger å klaske i bordet. Det er grunn til å mistenke at historien vil gjenta seg med «Miracle», men det skyldes ikke musikalsk kvalitet – dette er syltynn EDM-pop på sitt minst minneverdige og nødvendige.

Ramón – «Tjueto (demo)»

Det norske popfenomenet Ramón Andresen pusser støvet av en gammel demo på «Tjueto», og 25-åringen fra Ski viser uanstrengt hvor få virkemidler han trenger for å skape sitt eget sakrale rom. Låten tikker inn på under to minutter, men i løpet av spilletiden makter han å mane frem et troverdig bilde av ung usikkerhet og famlende begjær, kun utstyrt med en kassegitar og noen velplasserte vokalharmonier.

Róisín Murphy – «CooCool»

Det er tett på 30 år siden den britiske elektronika-duoen Moloko debuterte med det veltitulerte albumet «Do You Like My Tight Sweater?», og siden da har vokalisten Róisín Murphy vært en kraft å regne med når det kommer til allsangvennlig og dansbar popmusikk. DJ Koze-produserte «CooCool» føyer seg inn i en lang rekke av herlige singler fra denne kanten – en bagatell, ja visst, men totalt uimotståelig idet vårsolen varmer kjakene.

Christine and the Queens – «To Be Honest»

Christine and the Queens er garantert et av de beste franske navnene du vil se på norske festivalplakater i sommer. Bak bandnavnet finner du Héloïse Adélaïde Letissier, også kjent som Redcar, som i kjent stil serverer en dose fengende og tidløs synthpop på denne fine nye singelen. En liten melodisk avstikker eller overraskelse underveis hadde ikke ødelagt noe som helst, men låten gir grunn til å glede seg til det forestående albumet.

Kaanan – «Orbit»

Det blir sikkert helg uten en dose gnistrende instrumental stonerrock, men hvorfor ta sjansen? Den norske krafttrioen Kanaan har de siste årene seilt opp som et bærekraftig alternativ for de av oss som ikke greier å henge med på hva Motorpsycho til enhver tid driver med, og «Orbit» forsterker kun kjærligheten – her tøyes og knas et monumentalt riff til det nesten brister, og så enda litt til. Bevissthetsutvidende saker.