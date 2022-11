DANSEPAR: Catalin Andrei Mihu og Iselin Guttormsen

Iselin Guttormsen deler kyssebilde

Iselin Guttormsen (35) og dansepartneren Catalin Andrei Mihu (28) har sagt at de har sterke følelser for hverandre. Nå deler influenceren et kyssebilde av de to.

«Mannen med det største og fineste hjertet», skriver Iselin Guttormsen under bildet hun har delt på Instagram onsdag kveld.

I flere uker har Guttormsen og danser Catalin Andrei Mihu svingt seg på parketten i «Skal vi danse: All stars».

Samtidig har romanseryktene svirret rundt danseparet, og gjennom sesongen har det kommet flere og flere hint om at det er mer enn bare dans mellom de to.

1. november publiserte influenceren et bilde av henne og Mihu, med teksten «Noen ganger møter du mennesker som får en helt spesiell betydning i livet ditt».

Under innspillingen har de både sovet og bodd sammen. Mihu har også lagt datteren til Iselin om kvelden.

Både Guttormsen og Mihu har tidligere vært åpne om at de har sterke følelser for hverandre. Senest forrige helg snakket Guttormsen og Mihu ut om romanseryktene.

– Det kiler i magen. Jeg og Catalin har det veldig fint sammen og barna mine er veldig glad i han. Men av hensyn av nettopp barna tar vi ett steg av gangen, uttalte Guttormsen til VGTV.

– Ja, jeg er forelsket i Catalin, sa hun, etterfulgt av et «jeg også» fra dansepartneren.

Se intervjuet hvor Guttormsen og Mihu snakker om forelskelsen her:

Til Nettavisen uttalte hun at de to er eksklusive.

– Jeg har lyst til å si at vi er et spesielt ord, men det vil jeg ikke si, sa hun.

Det var Cengiz Al som stakk av med seieren i årets all stars-sesong av «Skal vi danse». Guttormsen og Mihu røk ut av konkurransen 15. oktober, og kom på sjette plass i konkurransen.